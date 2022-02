En dos diferentes intervenciones aseguran a 4 por probables delitos contra la salud

En dos hechos diferentes, cuatro hombres fueron asegurados por policías municipales con sustancias de características similares al cristal y la marihuana, además de encontrarse consumiendo una porción de los mismos envoltorios que portaban.

Tres de ellos fueron ubicados en la colonia Las Norias, cerca del Cerro Grande, cuando presuntamente se encontraban intoxicando al parecer con cristal en la vía pública y en su poder tenían 6 envoltorios de plástico con una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

En este caso, fueron detenidos quienes se identificaron como Bryan L. C de 23 años, Eustaquio H. C. de 49 años y José C. M. de 32 años de edad.

A Rubén R.R. de 33 años de edad, se le aseguró en las calles Praderas de Alto Veld y Sol de Mesad en la colonia Sol de Oriente con un paquete de plástico que en su interior contenía una sustancia cristalina y granulada con las características de la droga denominada cristal.

En ambas acciones, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

Comentarios