Alerta Policía Cibernética por engaño a través de WhatsApp

-Delincuentes hackean las cuentas de los usuarios de esta aplicación para solicitar dinero prestado a su nombre

A través de su área de Policía Cibernética, la Dirección de Seguridad Pública Municipal previene a la población sobre la modalidad empleada por estafadores a través de cuentas ajenas de WhatsApp, por medio de las cuales solicitan dinero a sus contactos.

Dichas personas hackean temporalmente las cuentas de esta red social para enviar mensajes aparentemente del dueño a los contactos registrados, solicitando dinero ante una supuesta necesidad económica y les dan el número de cuenta bancaria para efectuarlo. Si alguien descubre que la cuenta que le indican no está a nombre de su conocido y pregunta, le responden que es la cuenta de la persona a la que se le va a depositar.

Ante esta modalidad moderna de robo a base de engaños, la Policía Cibernética recomienda no efectuar el depósito si no se ha hecho contacto con la persona conocida, pues se corre el riesgo de perder su patrimonio ya que el contacto en su lista de amigos de WhatsApp ignora que están pidiendo dinero a su nombre y por tanto no reconocerá adeudo alguno.

Lo mejor es buscar comunicarse con su familiar o amigo antes de hacer transferencias, ya sea telefónicamente, o bien, a través de terceros u otra red social para estar completamente seguro que sea él quien esté solicitando el apoyo. Los mensajes inician generalmente con un saludo seguido de frases, como: “espero no molestarte, quiero pedirte un favor” o “¿tuvieras manera de prestarme dinero?” y enseguida envían el número de cuenta al cual debe hacer el movimiento de dinero.

Ante esto, lo mejor es colgar de inmediato, en caso de llamada, y reportar al 9-1-1; de necesitar apoyo u orientación de Policía Cibernética Municipal, puede ponerse en contacto a través del número 614 4427300, extensión 3214 o directamente en la página de Facebook: @ciberpoliciacuu y en el correo: policía.cibernetica@mpiochih.gob.mx.

