Golovkin a Canelo: “Fue un fraude, gané las dos peleas”

El kazajo aseguró que nada lo hará cambiar de parecer, pues de acuerdo con su perspectiva, él derrotó a Canelo en ambos combates.

La carrera boxística de Saúl ‘Canelo’ Álvarez siempre ha estado acompañada tanto de gloria deportiva como de críticas por parte de sus detractores. La polémica se ha hecho presente en los combates del exitoso peleador mexicano y uno de sus más acérrimos rivales es Gennady Golovkin, quien aprovechó para volver a encender los ánimos contra el tapatío.

En entrevista con el Podcast Walking The Floor con Chris Shiflett, el kazajo señaló que ganó las dos peleas ante el Canelo y no le importa la opinión de los demás. “Creo que gané esas dos peleas y no hay manera en que cambie mi opinión (…) Hay gente que es feliz creyendo que pasó lo contrario, pero me da igual. Sí me enfureció el resultado un poco, porque en esos momentos era la pelea más grande en el mundo”, precisó.

Calificó de fraude la derrota ante Canelo

En el primer enfrentamiento entre Golovkin y Saúl Álvarez el resultado fue un empate; en el segundo combate el triunfo fue para el Canelo y dado este panorama, GGG no dudó en afirmar que la derrota ante Saúl fue un fraude.

“Ver que la gente pudo salirse con la suya, con ese fraude de resultado, hace que uno empiece a preguntarse qué está pasando en verdad. Comienzas a ver el boxeo no solo como un deporte, sino como un negocio. Esto definitivamente cambió mi perspectiva como peleador”, concluyó.

