Atiende Dspm 18 incidentes por fuertes vientos

Luego de las ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora registradas el miércoles, la dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que se atendieron 18 incidentes.

Al corte de las 19:00 horas de ayer se registraron en su mayoría laminas y anuncios espectaculares caídos por el viento, mismos que fueron atendidos por bomberos y protección civil para evitar accidentes mortales.

1.- Anuncio espectacular con láminas sueltas

Calle Mirador y Nueva Inglaterra

2.- Arbol caído y daños en arbotante de alumbrado

Calle J. Eligio Muñoz y Ocampo (Palomar).

3.- Señalamiento vial pequeño derribado

Calle Pascual Orozco y Ortiz de Campos

4.- Espectacular a punto de caer (se descarta)

Calle Zarco y Corona Imperial

5.- Daños en barda de plantel educativo “Martín López”

Calle Industrias y Miguel Trillo, Fracc. San Patricio

6.- Arbol derribado

Vialidad Cantera, Junto a parque La Piñata

7.- Poste de madera inclinado

Calle 20 de noviembre y calle 23

8.- Arbotante a punto de caer

Periférico de la Juventud y Sierra Nevada

9.- Poste de Telmex a punto de caer

Presa Falcón y Berlín

10.- Árbol a punto de caer

Monte Etna y Monte Saint Elías

11.- Poste a punto de caer

Paseos del Árabe

12.- Árbol recargado sobre barda

Calle 51 y Coronado

13.- Barda caída con persona lesionada

Lombardo Toledano y Miguel Hidalgo

14.- Incendio pacas de pastura

Libramiento Oriente y Carr. Juárez

15.- Incendio de durmientes de ferrocarril

Calle Industrial 6 e Industrial 1

16.- Incendio de pacas de alfalfa

Calle Apicultura y Zootecnia

17.- Caída de barda sobre vehículo

Calle Doroteo Arango y Hacienda Ojos Azules

18.- Caida de poste

Prolongación Teófilo Borunda

Recomendaciones:

• Salir de casa solamente en caso necesario, sobre todo en las horas de mayor intensidad del viento

• Mantente azoteas libres de objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento

• Revisa y/o refuerza techos y tejabanes de lámina

• Maneja a velocidad moderada y encender luces en zonas de terracería por probables tolvaneras

• Mantente alejado de anuncios, árboles y postes, asi como edificios con vidrieras altas

• Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de su vivienda

• No deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos

• No enciendas fogatas ni quemes hierba

• No arrojes colillas encendidas.