Los ricos también lloran regresa con tramas y personajes nuevos

Solo 40 años después, la exitosa telenovela mexicana Los ricos también lloran estelarizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, regresa con personajes y tramas nuevos, siendo ahora los actores Claudia Martín y Sebastián Rulli, los protagonistas de esta historia de amor producida por Carlos Bardasano.

“Para hacer esta telenovela nos pusimos tres objetivos; el primero era mantener la esencia de los personajes e historia de la original; el segundo objetivo fue hacerla moderna y contemporánea para este 2022 y el tercero que fuera creíble con la creación de nuevas tramas, personajes y universos como el consorcio Salvatierra”, dijo el productor ejecutivo en conferencia de prensa.

Este 21 de febrero a las 21:30 horas por el Canal de Las Estrellas, la nueva versión de este clásico de 1979, seguirá la historia de Mariana, interpretada por Claudia Martin, una joven humilde y aguerrida, que se enamora de Luis Alberto Salvatierra, (Sebastián Rulli), uno de los solteros más cotizados de la ciudad.

A su vez, el venezolano señaló que los temas centrales que acompañarán a esta historia serán Me reviviste interpretado por Lucero y Cristian Castro, “para nosotros es un guiño importante a la gran Verónica Castro” y Los ricos también lloran también de Lucero, una de las voces y figuras más queridas de América Latina.

“Cuando me dijeron que tenía este personaje yo solo pude ser agradecida y lo sigo estando hasta el día de hoy sobre todo porque el personaje de Mariana me ha dado esas ganas de no perder esa sonrisa, la fe y de seguir adelante. Esperemos que el público disfrute en casa de esta historia que la hicimos de todo corazón”, dijo la actriz Martín.

Por su parte, Rulli comentó que, así como el título de la telenovela lo menciona, los ricos también lloran y no precisamente el dinero hace o compra la felicidad, “aquí estamos demostrando que lo más importante son los sentimientos, los valores, la unión familiar y las bases que una persona necesita desde niño para poder alcanzar sus sueños”, finalizó Sebastián.

¿Sabías que?

Al elenco se suman los actores Azela Robinson, Alejandra Barrios, Diego Klein, Lorena Graniewicz, Henry Zakka, Arturo Barba, Víctor González y Fabiola Guajardo quien interpretará al personaje de Soraya Montenegro.

En esta nueva historia, Guajardo confirmó que gritará la icónica frase de Itatí Cantoral: “¡Maldita lisiada!”.

