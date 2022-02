Juárez: Resultado final del Clasificatorio Estatal de Baloncesto en las categorías femenil y varonil

El evento deportivo clasificatorio del Estatal de Baloncesto en las categorías femenil y varonil de las categorías 06-07 y 04-05, se realizó en el Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos.

En la categoría femenil 04 – 05 el equipo Vikingas obtuvo el primer lugar, y el segundo el equipo Indias, respectivamente, por lo que serán la base representativa de los equipos Juárez Rojo y Juárez blanco de la categoría.

Para la categoría femenil 06-07, el galardonado con el primer lugar fue el equipo de All Stars, el equipo Vikingas con el segundo lugar, y finalmente el equipo de Indias con el tercer lugar; con lo anterior se definió que All Stars será selectivo base de Juárez Rojo y Vikingas será de Juárez Blanco.

En la categoría varonil 06-07 el primer lugar lo consiguió All Stars, el segundo lugar fue para Yaquis, y el tercer lugar lo obtuvo el equipo de Scouts, donde Yaquis y All Stars al obtener los primeros lugares, serán base de los selectivos Juárez Rojo y Blanco.

Para la rama varonil categoría 04-05, Scouts, Yaquis e Indios de Juárez, obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar, convirtiendo a Scouts como equipo base para Juárez Rojo y Yaquis Juárez Blanco, los cuales serán selectivos base para Ciudad Juárez en la competencia estatal, que será celebrado aquí en esta frontera del 24 al 27 de febrero.

Los resultados fueron

Vikingas 54-14 Indias femenil 06-07

Vikingas 48 – 47 Indias femenil 04-05

Yaquis 25 – 65 All Stars varonil 06-05

Indios de Juárez 43 – 39 Tornados varonil 04-05

Yaquis 33 – 62 COBACH varonil 04-05

Tornados 53 – 36 COBACH varonil 04-05

Scouts 35 – 27 Indios de Juárez varonil 04-05

Vikingas 35-32 Indias femenil 04-05

All Stars 62 – 14 Indias femenil 06-07

All Stars 48- 20 Scouts varonil 06-07

Indios 53-33 Yaquis varonil 04-05

Scouts 46-30 COBACH varonil 04-05

Scouts 30- 43 Yaquis varonil 06-07

All Stars 38-24 Vikingas femenil 06-07

Tornados 40- 30 Scouts varonil 04-05

Indias 35 – 41 Vikingas femenil 04-05

COBACH – 32 Indios de Juárez varonil 04-05

Yaquis 39 – 56 Scouts varonil 04-05