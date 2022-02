Da a conocer Protección Civil Estatal reporte de incidentes por fuentes vientos

Ante los fuertes vientos que se registran en el estado, generados por el ingreso del frente frío número 30, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer los incidentes reportados en las últimas horas.

Estas condiciones climatológicas han favorecido a la presencia de fuertes rachas de viento, que van desde los 45 a los 80 kilómetros por hora (km/h) en gran parte del territorio estatal.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Municipal de la capital del estado, los incidentes se han registrado de la siguiente manera:

• Anuncio espectacular con láminas sueltas en calles Mirador y Nueva Inglaterra

• Árbol caído y daños en arbotante de alumbrado, en calle J. Eligio Muñoz y Ocampo

• Señalamiento vial derribado, en calles Pascual Orozco y Ortiz de Campos

• Espectacular a punto de caer (se descarta) en calles Zarco y Corona Imperial

• Daños en barda de la escuela “Martín López”, en calle Industrias y Miguel Trillo, del fraccionamiento San Patricio

• Árbol derribado en Vialidad Cantera, junto al parque La Piñata

• Poste de madera inclinado en calles 20 de noviembre y 23

• Arbotante a punto de caer en Periférico de la Juventud y calle Sierra Nevada

• Poste de telefonía a punto de caer en calles Presa Falcón y Berlín

• Árbol a punto de caer en calles Monte Etna y Monte Saint Elías

• Poste a punto de caer calle Paseos del Árabe

• Árbol recargado sobre barda, en calles 51 y Coronado

• Barda caída con persona lesionada, en Lombardo Toledano y Miguel Hidalgo

• Incendio pacas de pastura en Libramiento Oriente y carretera a Ciudad Juárez

Además en el municipio de Aldama se presentó la caída de una barda perimetral, sin reporte de lesionados.

En la localidad de Boquilla, municipio de San Francisco de Conchos, los vientos desprendieron la lámina de una vivienda.

En Nuevo Casas Grandes, personal del Ayuntamiento reportó la caída de un poste de alumbrado público, sobre el tramo carretero que conduce a Casas Grandes, mientras que el Municipio de Ascensión registró la caída de un poste de telefonía.

Ciudad Juárez ha presentado ráfagas ocasionales superiores a los 80 km/h, además se reportan fallas en el suministro de energía eléctrica, por lo cual se encuentran varios semáforos inhabilitados.

En la intersección del boulevard Independencia y calle Acacias, ocurrió la caída de un poste sobre un vehículo en marcha, percance en el cual el conductor no presentó lesiones; también hubo la caída de una barda perimetral de una empresa maquiladora en Eje Vial Juan Gabriel y calle Vergel.

Varios tramos carreteros ubicados en el municipio de Ahumada, registraron poca visibilidad debido a las tolvaneras registradas, por lo que se pide a los conductores que transiten por dichas zonas, hacerlo con máxima precaución o esperar a que los vientos disminuyan.

En la plaza principal de Guadalupe, los vientos superiores a los 80 km/h derribaron un árbol, mientras que en Janos se reportó la caída de aguanieve.

Las afectaciones también alcanzaron la región centro-sur de la entidad; en la carretera Jiménez-Camargo a la altura del kilómetro 56, hubo el cierre intermitente del tránsito vehicular en ambos sentidos, debido a la nula visibilidad en algunos puntos provocada por las tolvaneras.

En el seccional de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, las autoridades locales informaron sobre el incendio en un predio de maíz, la caída de un poste de telefonía y el desprendimiento de los techos de lámina de varias viviendas.

En la región sur, Santa Bárbara registró caída de árboles y desprendimiento de techos de viviendas; Protección Civil de Parral dio a conocer la caída 3 de árboles y daños en casas.

En la región occidente, se registró un incendio en el basurero municipal de Matachí, que se extendió a la orilla de una carretera. El Municipio de Guerrero ha reportado hasta el momento 6 incendios de pastizal que fueron debidamente atendidos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, detalla que los vientos tienden a disminuir conforme avance la noche. Además se prevén precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en zonas del noroccidente del territorio, como Madera, Janos, Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza.

Para este jueves podrían presentarse rachas de viento de hasta los 70 km/h en dicha región, así como un descenso de temperatura.

La CEPC pide a la población seguir las siguientes medidas preventivas:

• Mantener las azoteas libres de objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento

• Revisa y/o refuerza techos y tejabanes de lámina

• Maneja a velocidad moderada y encender luces en zonas de terracería por probables tolvaneras

• Mantente alejado de anuncios, árboles y postes, así como de edificios con vidrieras altas

• Limpiar de maleza y basura los alrededores de tu vivienda

• No deposites ramas de árboles ni basura en lotes baldíos

• No enciendas fogatas ni quemes hierba

• Sal de casa solamente en caso necesario, sobre todo evitarlo en las horas de mayor intensidad del viento

• No arrojes colillas de cigarro encendidas