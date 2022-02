Peatones también deben ser responsables; Seguridad Vial llama al autocuidado

Los ciudadanos que se trasladan a pie o en transporte público también deben hacerlo de manera responsable, por lo que la Coordinación General de Seguridad Vial llama al autocuidado para prevenir accidentes y salvaguardar su vida.

En lo que va del presente año se han registrado 30 atropellos, de los cuales en seis casos el responsable se dio a la fuga. De igual manera, en promedio el 21 por ciento se debieron a una imprudencia del peatón, razón por la que se pide crear conciencia en este tema.

Para reforzar la seguridad al caminar por las calles, se emiten las siguientes recomendaciones:

– Caminar siempre por las banquetas

– Hacer uso de los puentes y cruces peatonales, o en su defecto, cruzar siempre por las esquinas

– No cruzar enfrente de los camiones de transporte público por cuestiones de visibilidad

– No utilizar distractores como el celular o cualquier aparato electrónico al caminar

– No utilizar los dos audífonos a la vez

– No perder de vista a los niños y tomarlos de la mano al cruzar

– Estar en todo momento atentos a su alrededor

– Seguir las indicaciones de los oficiales y respetar el reglamento vial para transeúntes

Se recuerda además que las banquetas son para el uso exclusivo de personas, por lo que se pide reportar cualquier vehículo que las obstruya al número 656-737-0300 extensión 73906 de Atención Ciudadana.