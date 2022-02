No hay austeridad en la 4T, ni libertad de expresión: oposición

La Razón

AMLO ha perdido la cabeza, acusan.

Dirigentes de oposición aseguraron que el discurso de AMLO transgrede los derechos de las y los mexicanos; debe parar, aseveran.

Partidos de oposición lamentaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ataque la libertad de expresión, por defender su discurso de austeridad, aunque haya un evidente conflicto de interés por la casa de Houston, rentada por un contratista de Pemex.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, detalló en sus redes: “Andrés Manuel López Obrador ha perdido la cabeza, está actuando de manera irracional en defensa de sí mismo porque siente que perdió su discurso de incorruptible. Hoy está atacando la libertad de expresión cuando es evidente el conflicto de interés de la casa en que vivió su hijo en Houston”, expresó.

Mientras que la directora de Comunicación del sol azteca, Estephany Santiago, mencionó por la misma vía que la violencia contra las y los periodistas y a la libertad de expresión que se promueve desde Palacio Nacional, “transgrede los derechos de las y los mexicanos, esto debe parar y no permitir más persecución a nadie en el pleno uso de su derecho o de su labor”, dijo.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, arremetió de nueva cuenta contra José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que ya no se puede tapar el tema de conflicto de interés por la renta de una casa en Houston, Texas propiedad de un contratista de Pemex.

En sus redes el panista detalló que no hay más duda que el gobierno de la Cuarta Transformación no es austero, ya que no han logrado explicar la renta de la casa en Houston, además que ya no pueden ocultar el tema.

Por más que intenten desviar el tema, ya no pueden ocultar la vida de lujo del hijo del Presidente. No hay dudas del conflicto de interés, es obvio que no hay austeridad en el gobierno morenista y por eso no han podido explicar su Mansión del Bienestar Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

Apenas ayer la KEI Partners, con sede en Houston, Texas, confirmó que José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, trabaja ahí como asesor legal de desarrollo y construcción, y descartó que su sitio web haya sido creado apenas el pasado domingo.

