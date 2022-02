Juárez: Pide Servicios Públicos depositar basura en contenedores para agilizar servicio de PASA

Trabajadores de la concesionaria Promotora Ambiental (PASA) realizan diariamente un itinerario de rutas para la recolección de basura en la ciudad, pero en los últimos días han tenido problemas para ingresar a zonas habitacionales, debido a que no se cuenta con personal que abra las puertas de acceso.

Así mismo, han tenido dificultades en algunas calles por la obstrucción con vehículos y camiones de transporte que no permiten el pase del camión recolector cerca de las diferentes viviendas.

Este martes, trabajadores de la empresa recolectora atendieron su rutina en la colonia Chaveña, en donde encontraron un acumulamiento de basura entre la avenida 5 de Febrero y las calles Primer y Segundo Centinela.

Ante esto, la Dirección General de Servicios Públicos pide a la ciudadanía depositar debidamente los desechos en los botes de basura, ya que no es la primera vez el personal de PASA los tiene que levantar del suelo.

Empleados de la empresa notificaron que en distintas ocasiones han hecho labores de limpieza en dicho espacio, lo que provoca un atraso en sus rutinas de recolección.

Servicios Públicos solicita a la comunidad ser conscientes y ayudar a que el servicio sea efectivo, evitando obstruir los accesos de entrada para los camiones y depositando la basura en los contenedores correspondientes.