Ubica las cajas de la Tesorería para el pago del Predial

El Gobierno Municipal a través de la Tesorería, pone a disposición de la ciudadanía la ubicación de las cajas receptoras, para quienes acudan a realizar el pago de su predial o algún tramité municipal, donde se cuenta con todas las medidas sanitarias a fin de evitar más contagios por COVID.

Este mes de febrero el pago del Impuesto Predial, tiene el 8 por ciento del descuento, cuyo trámite pueden hacer en las cajas receptoras que están ubicadas en distintos puntos de la ciudad, de las cuales, dos de ellas están abiertas las 24 horas y se encuentran en las Comandancias Norte y Sur. Los interesados en acudir a pagar pueden hacerlo con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank y BBVA a 6 meses sin intereses.

Asimismo, para quien este interesado en realizar su pago de predial, pueden hacerlo desde su casa a través de la liga: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/, donde podrán pagar su Predial sin salir de casa.

También se puede realizar el pago con el estado de cuenta en las sucursales de Alsuper, Oxxo, Smart y en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio y Azteca.

Para cualquier duda o aclaración de su pago pueden comunicarse al 072 o al 614.200.48.00 en las extensiones 6783, 6782 y 6702.

Horarios de las cajas Tesorería:

Centro

– Cajas Tesorería, calle Mina #408 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

– Tesorería Municipal, calle Victoria #14 colonia Centro, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Norte

– Alsuper Nogales, avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario Local #6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal Kiosco Cibernético, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Comandancia de Seguridad Pública Norte, avenida Homero #50, abierto 24 horas.

Sur

– Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108, horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.

– Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco #8800, abierto 24 horas.

– Rastro TIF, periférico Lombardo Toledano #13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

– Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes y sábados de 7:00 am a 4:00 pm.

– Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.