Avanza recuperación de paciente de 83 años que recibió implante de marcapasos

La cirugía se realizó en nueva sala especializada del IMSS Morelos

El derechohabiente fue atendido en el Hospital “Roberto Aguli Ruiz Rosas”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca, Morelos.

La sala especializada de marcapasos funciona desde hace más de dos meses, donde se ha atendido a pacientes de 65 a 75 años en promedio.

El señor Ulises, “N”, de 83 años, avanza en su recuperación tras habérsele implantado un marcapasos de alta tecnología en la sala especializada para este tipo de procedimientos en el Hospital “Roberto Aguli Ruiz Rosas”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca, Morelos.

Zulema Lisbeth Aranda, cardióloga adscrita a dicho hospital, mencionó que la sala especializada en marcapasos tiene en operación más de dos meses y avanza de manera exitosa la implantación de estos dispositivos entre la población derechohabiente, como es el caso del señor Ulises.

La cardióloga explicó que a un mes de la cirugía, el paciente ha respondido satisfactoriamente, por el momento debe mantenerse en reposo, evitar esfuerzos, y en pocas semanas podrá retomar sus actividades normales.

“Al derechohabiente se le implantó un marcapasos de alta tecnología y ya puede realizar cosas de la vida diaria, pero de ser necesario, debido a su empleo, que requiere el uso de maquinaria industrial, el paciente debe usar algún tipo de mecanismo de protección de magnetismo”, mencionó la especialista.

Añadió que Don Ulises continuará en un proceso de consultas de revisión de manera mensual y en coordinación con el médico familiar se establecerá el tratamiento para estabilizar sus niveles de presión arterial.

La doctora Lisbeth Aranda mencionó que las personas que se han sometido a este tipo de cirugía en la sala especializada son derechohabientes de 65 a 75 años de edad, la mayoría de ellos son dados de alta al día siguiente de la operación y sólo regresan al nosocomio para revisiones de rutina.

Por su parte, el señor Ulises señaló que antes del implante “me cansaba mucho y me daba bastante sueño durante el día, situación que me impedía realizar mis actividades normales, por lo cual los médicos me indicaron que era candidato para el implante de un marcapasos”.

“No podía creer que fuera una cirugía tan rápida y eficiente, esto porque el día que me implantaron el marcapasos no sentí nada, y en mi opinión, la cardióloga y todo su equipo son de los mejores porque he recuperado mi vitalidad y estoy activo”, señaló el derechohabiente.

Comentarios