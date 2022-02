Conoce los requisitos de la beca para personas con discapacidad 2022

– Del 14 al 25 de febrero se realizará el registro de los interesados

El Gobierno Municipal, pone a disposición de la ciudadanía la convocatoria de becas para personas con discapacidad en su edición 2022, la cual brindará de un apoyo económico a quienes lo necesiten.

Se otorgará mayor inclusión a las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad; asimismo, se invita a la ciudadanía a que se registre desde el 14 al 25 de febrero, en un horario de 9 am a 3 pm, llevando la documentación requerida a los siguientes puntos de acopio:

• Centro Social Genaro Vásquez.

• Gimnasio del Deporte Adaptado.

• Centro Comunitario Riberas del Sacramento.

• Centro Comunitario Vistas Cerro Grande.

• Comandancia de Policía Municipal Sur.

• Auditorio Municipal.

• Centro Comunitario Cerro de la Cruz.

• CEDEFAM Punta Oriente.

• Centro Deportivo Tricentenario.

Según la primera letra del apellido de la o el solicitante, se le asignará un día del 14 al 25 de febrero para llevar la documentación correspondiente (A,B,C – lunes 14) (D,E,F – martes 15) (G,H,I – miércoles 16) (J,K,L – jueves 17) (M – viernes 18) (N,Ñ,O – lunes 21) (P,Q – martes 22) (R,S,T – miércoles 23) (U,V,W – jueves 24) (X,Y,Z – viernes 25).

La documentación requerida en “original y copia” para el registro de este beneficio es la siguiente:

Para la o el solicitante:

– Clave Única de Registro de Población (CURP).

– Identificación oficial vigente: INE (con domicilio en el municipio de Chihuahua), pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia de conducir (en caso de ser mayor de edad).

– Credencial de discapacidad vigente expedida por CREE del DIF Estatal. En caso de no contar con ella, un médico presente en el lugar de registro validará el historial clínico de la persona para acreditar la condición de discapacidad. No aplica a los siguientes padecimientos: Cáncer, Diabetes, Hipertensión Arterial y Enfermedades articulares por desgaste crónico – degenerativo y/o metabólico (se aceptarán estos padecimientos si se comprueba que genere alguna discapacidad).

– Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (luz, agua o recibo del Predial 2022).

– Estudio socio-económico realizado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación al momento de hacer el trámite de la beca.

– Comprobante de estudios en caso de ser estudiante.

– Para deportistas, es necesario presentar constancia de la institución o asociación en donde hace su actividad deportiva.

Para la o el tutor:

– Identificación oficial vigente: INE (IFE) (con domicilio en el municipio de Chihuahua), pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia de conducir.

– Clave Única de Registro de Población (CURP)

– Acta de nacimiento, certificado o documento legal que acredite la relación consanguínea o filial directa con el solicitante; ello en caso de que esté actuando en representación de un menor de edad y/o familiar directo.

– Carta Poder emitida por la o el solicitante debidamente llenada y firmada, o en caso de no poder, con su huella digital plasmada, donde faculte al tutor para realizar el proceso en su nombre. Además, la carta deberá poseer la firma de dos testigos, acompañada de la copia de su identificación oficial vigente.

El domingo 17 de abril se publicarán los resultados de quienes tendrán la beca

La Dirección de Desarrollo Rural será la encargada de ponerse en contacto con los comisarios y/o presidentes seccionales para la difusión de la convocatoria para becas en sus respectivas zonas, auxiliando con la recepción de documentos a sobre cerrado según las mismas fechas (del 14 al 25 de febrero) y cumpliendo con los lineamientos que la misma convocatoria establece

Para mayores informes se pueden comunicar al Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, marcando al teléfono 614-200-48-00 o al 072 en las extensiones 6519 y 6579; o acudir de manera presencial en calle Ojinaga número 300, esquina con calle tercera, colonia Centro. Invitan a revisar la convocatoria en la página de municipio: http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

