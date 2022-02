DIF Municipal reparte comida a familiares de hospitalizados

En solidaridad con las familias que pasan muchas horas afuera de los hospitales al pendiente de la salud de sus seres queridos, la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Juárez, (DIF), Rubí Enríquez y su equipo de trabajo, acudieron a tres nosocomios a repartir burritos y café, además de expresar muestras de apoyo ante los difíciles momentos por los que atraviesan.

El recorrido inició en el Hospital General de Zona Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para luego continuar en el Hospital de la Mujer y concluir en el Hospital General; en los tres lugares se instalaron para repartir café caliente y burritos, en un intento por mitigar el frio que pasan las personas afuera de estos centros de atención médica.

María, una de las personas que recibieron burrito y café, dijo que es un apoyo muy grande, ya que ella tiene tres meses con su hermano internado, por lo que se le ha hecho muy pesado por los gastos económicos que ha tenido que hacer, además del desgaste físico y sobre todo emocional, al ver que la salud de su familiar se encuentra en mal estado.

“Qué bueno que me dieron dos burritos, porque no sé hasta qué hora voy a estar aquí, no me puedo ir porque a veces piden medicamentos y tengo que salir corriendo a conseguirlos”, dijo.