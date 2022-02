¿Qué tan eficaces son las dosis de refuerzo de AstraZeneca y de Pfizer? Sí hay una ganadora

El Financiero

Las vacunas de ARNm, como Pfizer, tienen mejores respuestas inmunitarias.

Desde 2020 autoridades sanitarias mexicanas comenzaron a aplicar dosis de refuerzo a la población con más de 18 años. Los biológicos Sputnik V y Pfizer fueron elegidos para inocular con la tercera vacuna COVID.

En otros países como Perú comenzaron a combinar las primeras dos dosis de la vacuna COVID con biológicos de AstraZeneca y Pfizer. Sin embargo, ¿qué tan eficaces son estas?

El estudio británico Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial , publicado en The Lancet, compara la eficacia de vacunas de refuerzo como Pfizer y AstraZeneca.

Se analiza la reacción del sistema inmune al COVID de 2 mil 878 adultos ion comorbilidades. Las dosis de refuerzo fueron aplicadas entre 10 y 12 semanas después de sus dos inoculaciones con mismo biológicos (Pfizer y AstraZeneca).

La investigación indagó la respuesta de las células T (pertenecientes al sistema inmunológico) ante las proteínas ’S’, que es la parte del coronavirus que entra en nuestras células.

Los resultados arrojaron que las personas que se vacunaron con un esquema inicial de AstraZeneca, para posteriormente aplicarse como refuerzo Pfizer, los niveles de anticuerpos se elevaron entre 2.52 y 30.79 veces.

En tanto, las personas que tuvieron un esquema inicial de vacunación con Pfizer y su refuerzo fue con AstraZeneca, la respuesta inmunitario fue de 4.23 y 9.99 veces más.

Es decir, el combo ganador para protegerse más eficazmente del COVID es: dos dosis de AstraZeneca y una de Pfizer.

Esto significa que las vacunas de ARNm, como Pfizer y las de adenovirus, que es la dinámica de AstraZeneca, tienen mejores respuestas inmunitarias.

El estudio aclara que faltan datos sobre los efectos de las dosis de refuerzo entre tres meses y un año después de haber recibido dos inoculaciones previas.

Comentarios