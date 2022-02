Jubileo de Platino: cuán preparada estaba Isabel II para ser reina (y cuándo se enteró de su destino)

Jorge V se distinguió “por no ejercer dones sociales, por no tener ningún magnetismo personal ni ningún poder intelectual” , admitió su biógrafo oficial John Gore. “No era ni un ingenio ni un brillante raconteur “.

Robert Lacey es un historiador y biógrafo británico que ha realizado un estudio particular de la monarquía constitucional moderna de Reino Unido. Su biografía “Majesty: Elizabeth II and the House of Windsor“ fue publicada en 1977. Desde 2015 ha sido consultor histórico de la serie de televisión de Netflix “The Crown“.