Estos son los requisitos para convocatoria de becas en Estancias Infantiles

La Coordinación de Niñas, Niños y Adolescentes y Cuidado Infantil, asignará previamente un horario para la recepción de documentos, que se llevará a cabo a partir del día viernes 11 al miércoles 16 de febrero, en el domicilio avenida Teófilo Borunda #802 en la colonia Centro.

El calendario de recepción de documentos será enviado de manera directa a las Estancias Infantiles participantes, el día jueves 10 de febrero del 2022.

Los requisitos son los siguientes:

· Identificación oficial vigente (puede ser credencial para votar, pasaporte, carta de identidad)

· Una fotografía de la niña o niño, tamaño infantil a color, de estudio, papel fotografía, fondo blanco, completamente de frente, rostro descubierto, orejas despejadas

· Acta de nacimiento actualizada o de adopción de la niña o niño

· CURP de la madre, padre o tutor

· Comprobante de domicilio (puede ser luz o agua con una antigüedad no mayor a tres meses o predial)

· Comprobante de ingresos del último mes, de la madre, padre o tutor. Si el pago es semanal se solicitan los últimos cuatro recibos de pago, si es quincenal los últimos dos. En caso de no contar con este comprobante, realizar una carta donde expliquen los ingresos que recibe, nombre del patrón (a), teléfono y domicilio del lugar de trabajo.

· En caso de discapacidad, certificado médico suscrito no mayor a 3 meses

La lista de personas que cumplan con toda la documentación será publicada el domingo 20 de febrero del 2022, en las páginas oficiales de Gobierno Municipal http://www.municipiochihuahua.gob.mx/ y del DIF Municipal.

Para mayor información están disponibles el teléfono (614) 415 5517 y la Coordinación de Niñas, Niños, Adolescentes y Cuidado Infantil del DIF Municipal, en la dirección ya mencionada, en un horario de 8:30 a 16:00 horas.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

