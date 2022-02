Propone Mario Vázquez incrementar pena a quien ejerza violencia contra adultos mayores

-Que se incremente en una mitad por agravante ante vulnerabilidad



A fin de proteger e inhibir el delito en contra de las personas adultas mayores, este jueves el diputado Mario Vázquez Robles, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), presentó iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente a fin de que se agrave en una mitad la pena de quien cometa violencia familiar en contra de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.



“Las y los adultos mayores nos preocupan a todas y todos. El aumento de casos de violencia en contra de este sector tan importante en la población exige acciones diversas (…) De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de violencia en entornos comunitarios, lo que ha aumentado durante la pandemia del COVID-19”, informó el diputado local.



Añadió que el panorama no es alentador, y agregó que, en muchas ocasiones, los delitos cometidos por violencia familiar y los inherentes a delitos patrimoniales en contra de las personas mayores no se denuncia por miedo a quedarse solas, por no afectar a sus propios familiares, entre otros aspectos.



Ante ello, señaló que con su iniciativa se busca reformar el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua a fin de incrementar la pena en una mitad cuando se cometa violencia familiar contra persona mayor en situación de vulnerabilidad.



Finalmente, manifestó que “El cuidado y calidad de vida de nuestros adultos mayores es algo por lo que, como sociedad, debemos luchar para alcanzar y regresarles un poco de lo mucho que han hecho por Chihuahua”.

Comentarios