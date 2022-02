Atiende Dspm reportes por conflictos vecinales

Julio Salas González, comisario en jefe de la policía municipal, informó que durante el mes de enero y primeros dos días de febrero, los conflictos vecinales disminuyeron en comparación con diciembre, donde la mayoría de las quejas fue por fiestas escandalosas.

Recordó que sin importar hora el escandalo vecinal es una falta administrativa detallada en el reglamento de justicia cívica, lo que a su vez vuelve una queja común que atender en la Dirección a fin de mediar conflictos.

El director recordó que tan solo la tarde de ayer atendió a 10 ciudadanos por conflictos, a su vez subrayó que no se trata de provocarse entre colonos sino ser respetuosos, procurar no hacer escandalo en horas no adecuadas, evitar beber en la vía pública como las banquetas, no insultar con palabras antisonantes entre otros aspectos que pueden parecer infantiles pero afectan la paz y pueden aumentar a algún delito mayor.

Por lo anterior, recordó que la Dependencia a su cargo cuenta con un departamento de atención a pandillas que revisa el comportamiento e índices de conflictos, en su mayoría se registran al sur de la capital