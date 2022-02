Juárez: Presenta Cruz Pérez Cuéllar Plan Municipal de Desarrollo

El Presidente Municipal destacó que el documento se construyó con la finalidad de garantizar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de cada juarense y darle una ruta clara a la ciudad para llevar a cabo el cambio profundo que por años hizo falta.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar presentó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 (PMD) que establece los ejes que regirán las políticas de Gobierno enfocadas a lograr la transformación de Ciudad Juárez y atender las necesidades de las y los juarenses.

El acto formal que tuvo lugar en el Auditorio Benito Juárez fue ante lideres de la sociedad civil y empresarial, diputados locales y federales, regidores del Ayuntamiento, funcionarios municipales y estales que asistieron a escuchar el mensaje del alcalde y conocer el PMD del que destacó la participación ciudadana para su elaboración.



Señaló que en este ejercicio democrático, que le llena de orgullo, tomaron parte más de 2 mil juarenses en los diferentes ejercicios de participación, a quienes agradeció su colaboración en los cinco foros temáticos, en las encuestas ciudadanas, en el sitio web o simplemente entregando sus encuestas de manera física.

“Esto es a lo que nos referimos cuando decimos Juntos Transformemos Juárez, a sumar cada quien desde su propia cancha porque esta ciudad es de todos y todas, como siempre lo he dicho, la tarea de transformar Juárez es de todos, no solo del Presidente y su equipo. Somos más de un millón y medio de habitantes que desde su trinchera de cada quien, vamos a hacer de nuestra ciudad un mejor lugar”, dijo.

El alcalde indicó que para cambiar el futuro de Juárez se requiere pararse en el presente y ver las áreas de oportunidad, así como las fortalezas, lo que se hizo en el proceso de elaboración del PMD.

“Este esfuerzo abarcó el análisis del contexto geográfico y social, están totalmente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20-30 impulsada por las Naciones Unidas (ONU), aportándole en nuestro plan un carácter universal en el que las acciones estratégicas tengan resonancia global. Los cinco ejes estratégicos, los dos ejes transversales, los 21 programas de Gobierno con líneas de acción, metas e indicadores verificables se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, explicó.

Añadió que en virtud de que hasta la aprobación del PMD, el Plan Estatal de Desarrollo aún se encuentra en proceso de elaboración, de manera indicativa fue alineado a las 8 temáticas referidas por el Gobierno del Estado.

“Nuestro Plan es reflejo de la voluntad de Gobierno de sumar esfuerzos y trabajar en equipo con el Gobierno del Estado, con la gobernadora María Eugenia Campos y con el Gobierno de nuestro Presidente el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el único objetivo de hacer realidad el cambio y la transformación de la ciudad”, manifestó.

Indicó que en estricto sentido, el PMD se construyó con la finalidad de garantizar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de cada juarense, pero sobre todo se construyó pensando en darle una ruta clara a la ciudad para llevar a cabo el cambio profundo que por años hizo falta.

Por ello, enfatizó que será primordial pasar de la etapa de planeación a la ejecución, supervisión y evaluación para garantizar su cumplimiento.

“El peor error que podemos cometer, la mayor traición que le podemos hacer al pueblo de Ciudad Juárez sería no darle seguimiento a este ejercicio que nos costó mucho trabajo y donde la sociedad nos dio su confianza. El seguimiento será una tarea primordial de la administración que me honro encabezar y de manera formal presentó a todo el pueblo juarenses y donde se puede consultar”, apuntó.

Asistieron a este acto formal la familia del Presidente Municipal, el secretario general del Sindicato Único del Municipio, Arturo Silva Doray; la sindica Esther Mejía; el cónsul general de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León; el comandante de la Guarnición Militar, Francisco Enríquez Rojas; y Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora María Eugenia Campos Galván; Ignacio Galicia, secretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, así como Marcos Grajeda y Julio Jiménez, representantes del gobierno de Nuevo México y Arturo Barrios, de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).