Juárez: Solicitarán regidores a Gobierno del Estado condone cartas de no antecedentes para primer empleo

La medida sería para benfecio de los jóvenes.

La Comisión Edilicia de Juventud acordó este día presentar al Cabildo una solicitud de exhorto dirigida al Gobierno del Estado para que condone el costo de las actas de no antecedentes penales a las y los jóvenes en busca de su primer empleo.

La iniciativa fue presentada este día en sesión ordinaria a petición de jóvenes que se acercaron a los ediles de esta comisión, indicó la regidora Amparo Beltrán Ceballos, coordinadora de esa cartera.

En la reunión se analizó el seguimiento al acuerdo aprobado en Cabildo en sesiones pasadas para solicitar un convenio entre Gobierno Municipal y Gobierno del Estado para la condonación de actas de nacimiento a jóvenes en busca de su primer empleo, dijo Beltrán Ceballos.

“Esta solicitud fue el resultado de una consulta a las y los jóvenes de Juárez durante el año 2021. Ahora que dimos difusión a este acuerdo, los jóvenes de Juárez nos han retroalimentado también sobre el costo que implica obtener una carta de no antecedentes penales, lo cual también es un requisito entre los empleadores de la ciudad”, añadió.

En la sesión de la comisión integrada también por los regidores Antonio Domínguez Alderete y Héctor Hugo Avitia Arellanes, se dictaminó hoy la propuesta que será presentada en próxima sesión de Cabildo, dijo.

“Acordamos atender esta solicitud y acordamos un exhortó al Ejecutivo estatal buscando que también el costo de las cartas de no antecedentes penales sean condonadas entre los jóvenes que están buscando empleo. A diferencia del Registro Civil que ya teníamos platicas, esta vez lo presentamos como exhorto porque no hemos tenido acercamientos con ellos. Vamos a acercarnos definitivamente antes de elaborar el acuerdo, pero si vamos a hacer la invitación a que se considere, nos den respuesta cual sería la posibilidad”, agregó.

Señaló que se busca apoyar al sector juvenil de Ciudad Juárez y mantener la cultura emprendedora que tiene esta frontera.

“El objetivo es que nuestros jóvenes estén ocupados y produciendo, que esta cultura emprendedora de Juárez no decaiga en las siguientes generaciones y Juárez siga siendo una ciudad pujante y estas propuestas abonan a que las nuevas generaciones sigan participando en esta dinámica”, puntualizó.