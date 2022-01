Ofrecen alternativas para retomar estudios para las Familias del DIF Municipal

Muchos adolescentes no pudieron continuar sus estudios básicos durante la pandemia en sus planteles educativos regulares por no contar con Internet en casa o computadora o ambas cosas, pero ahora están retomando su instrucción escolar gracias a los Centros de Atención Social y Educativa para las Familias (CASEF), del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Juárez (DIF), que cuenta con sistema abierto en vinculación con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA).

La maestra María Ramírez Devora, asesora de primaria y secundaria en el CASEF Olivia Espinosa, explicó sobre la importancia de éste tipo de centros para la comunidad porque en estos espacios se ofrece la atención educativa para personas de 15 años o más en situación de rezago educativo.

“Se cuenta con un convenio del DIF Municipal y el ICHEA, con el objetivo de redoblar esfuerzos que prioricen la alfabetización en la ciudad, es una labor muy importante la que estamos realizando, ya que durante la pandemia hubo adolescentes que no pudieron continuar sus estudios debido a que en casa no tenían acceso a Internet, no tenían el apoyo necesario para continuar en línea, entonces muchos de ellos abandonaron sus estudios y están volviendo aquí con nosotros para retomarlos”, comentó.

La maestra Ramírez dijo que los CASEF ofrecen un servicio totalmente gratuito y cuentan con un sistema semi-escolarizado para las personas adolescentes y también sistema abierto para quienes no pueden cumplir con un horario fijo, que pueden acudir una o dos veces a la semana por asesorías y pueden concluir el nivel que dejaron pendiente o bien avanzar hasta la preparatoria.

“Muchos van a lograr concluir con la edad adecuada para reinsertarse al nivel de preparatoria escolarizado, y otras personas mayores podrán continuar aquí mismo la preparatoria, porque también forma parte de la oferta educativa de los CASEF”, señaló.

La docente comentó que ha encontrado que entre sus estudiantes es común que muchas personas, sobre todo mujeres, acudan buscando terminar la primaria o la secundaria como un medio para salir de relaciones de pareja violentas.

“Hay personas que requieren ser independientes económicamente para romper círculos de violencia cuando tienen parejas donde hay relaciones que no son sanas, pero como no trabajan y no pueden buscar un trabajo por falta de estudios, pues continúan en esas dinámicas y acuden con nosotros buscando obtener algún certificado para buscar trabajo y volverse independientes y salir de esas relaciones violentas que tienen en casa”, expresó.

Los Centros de Atención Social y Educativa para las Familias se ubican en: colonia Santa Rosa, calle Sevilla y Sanders número 4165; colonia Morelos II, calle Tres Cumbres 1307; colonia Emiliano Zapata, calle Álvaro Obregón 2400; colonia Olivia Espinosa, calle Yolanda Quiriarte de Sánchez 299, esquina con Irma Ferriz de Reyes Estrada.