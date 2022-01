¿Por qué algunas personas no se contagian coronavirus?

Por CNN Radio Argentina, Pepe Gil Vida

Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, analizó este miércoles en CNN Radio las razones por la cuales ciertas personas no contraen coronavirus, a pesar de exponerse de manera recurrente al contagio.

“Es posible que en algunas de estas personas haya actuado la inmunidad innata, que es inespecífica, y existe también en las plantas y los animales”, dijo en diálogo con Pepe Gil Vidal, “con elementos en los que hay simples barreras físicas o químicas, como es el caso de la piel, las lágrimas o el estómago”.

También puede ocurrir por otro mecanismo “de tipo celular” que, según precisó, es una barrera potente inespecífica que no está relacionada con ningún virus en particular, que se la llama “inmunidad genética”, y que es transmitida por nuestros padres, abuelos, etc.

Otra explicación es que sean “relaciones inmunológicas cruzadas”, como por ejemplo los 4 coronavirus que forman parte del resfrío común y que sirvan para protegerlo de este.

Si bien este fenómeno ya está siendo investigado a nivel mundial, aclaró que “todavía no lo sabemos con seguridad”.

No obstante, destacó la importancia de realizar este tipo de estudios, no solo porque los resultados permitirán determinar la inmunización natural de algunas personas, que no necesitarían vacunación, sino también para “hacer avanzar la ciencia”.

