Ningún negocio se salva de la Célula Covid: secretario

Santiago de la Peña, secretario del Ayuntamiento, informó que los operativos conjuntos entre autoridades para inspeccionar negocios sigue su curso, con el objetivo de frenar los contagios por COVID-19 y sus variantes.

Relató que los puntos a tratar sin importar el giro son tres: uso correcto de cubrebocas, sana distancia y sanitización constante.

El funcionario municipal comentó que solo siguen instrucciones del Consejo Estatal de Salud, por lo que a su vez, inspectores de gobernación, protección civil, policías municipales y estatales hacen equipo para revisar se cumplan las medidas desde el reporte de una fiesta escandalosa en una casa habitación hasta restaurantes, hoteles, tianguis, bares, salones de fiesta, gimnasios, estéticas, centros comerciales, iglesias etcétera.

“Al final la solución está en cada uno de nosotros, las personas, utiliza bien el cubrebocas no en la papada, no a media boca, si presentas síntomas no salgas, evita ir al súper en bola como luego dicen, no se confíen con la vacuna porque si bien mitiga el virus no nos hace inmortales, juntos como dice el alcalde podemos frenar el bicho y así evitar el cierre de mas negocios locales o crisis”, puntualizó.

De la Peña reiteró que para los comercios que no cumplen lo primero es una advertencia, si es reincidente en las faltas puede pasar a una multa y finalmente el cierre definitivo.

De acuerdo al último reporte, la noche del miércoles 19 de enero la Célula reportó 35 establecimientos verificados entre los que destacan 11 centros comerciales, dos hoteles, un casino entre otros negocios nocturnos y de comida.