Christina Aguilera, con poder latino

Excélsior

NANCY MÉNDEZ

La intérprete lanza mañana La Fuerza, el primero de tres EP en los que canta completamente en español.

Vicente Fernández tenía El rey y Christina Aguilera le responde ahora con La reina.

El tema forma parte del compilado de tres EP cantados completamente en español. La Fuerza, el primero de ellos, saldrá mañana.

Pero El Charro de Huentitán no fue la única inspiración para la nacida en Nueva York de raíces ecuatorianas, sino también lo fue Chavela Vargas,

Con la presencia del español y su música durante su infancia, Aguilera desarrolló un gusto por la misma y por sus clásicos géneros como las rancheras.

Chavela fue clave de inspiración en La Fuerza porque de verdad quería tocar lo clásico de la música latina y siempre hago tributo a los grandes que han estado antes que nosotros, a las leyendas.

Hice una vuelta a los discos básicos de soul, jazz y blues para encontrar la inspiración y en el mundo latino estuvo ella y Vicente Fernández, quien tiene una canción que se llama El rey. En este disco tengo una canción que hace respuesta a ese tema el cual llamé La reina, que básicamente dice que es increíble ser un rey, pero que no es nada sin una reina, así que es muy divertido. Ahora que soy adulta, hacer música que me hace sentir empoderada y que no solo puedo compartir con mis niños, sino con mis fans que esperaron a que volviera a la música en español”, agregó.

Fue en el año 2000, cuando Christina Aguilera se aventuró a explorar sus raíces paternas lanzando el disco Mi reflejo, el primero que haría en su carrera en idioma español. Para sorpresa de la cantante, el disco alcanzó los primeros lugares de popularidad en las listas latinas en Estados Unido y en México con sencillos como Ven conmigo, y fue esta producción la que le dio un premio Grammy por Mejor Álbum Pop Latino y un Latin Grammy como Mejor Álbum de Pop Vocal Femenino.

22 años después de ese lanzamiento, regresa al español con La fuerza. Con los EP no sólo se vuelve a acercar a la música latina, sino a los protagonistas que hoy en día, como Ozuna, Nathy Peluso, Nicki Nicole y Becky G, la mantienen sonando en el mundo.

Para mí, nunca estuvo en mi mente no volver a la música latina. Mi reflejo es un momento muy lindo de mi vida, pero fue hace 20 años cuando apenas estaba llegando a la escena musical, estaba muy verde en el negocio, era una Christina bebé.

Ahora soy una mujer adulta con una carrera increíble que ahora ha podido reflexionar en ser mamá y poder compartir esto con mis hijos… una gran parte de quienes son ellos y que puedan ver a su mamá haciendo lo suyo en español, sintiendo la música, es muy importante para mí regresar y tener todo esto junto. Este es el primer capítulo de tres en donde les daré más música a mis fans”, señaló Christina en conferencia de prensa virtual.

De La fuerza, EP que sale al mercado mañana, han salido Pa’ mis muchachas —junto a Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso—, así como Somos nada y Santo, junto a Ozuna, el cual hoy tendrá su estreno mundial.

Adoro las colaboraciones, siempre las he hecho y, ustedes saben, la música latina tiene una comunidad basada en un ambiente muy bonito en donde hay mucho amor y estaba convencida de que quería hacer esto una experiencia unificada. Amé hacer Lady Marmalade con todas esas mujeres fuertes que representaban quienes eran y Pa’ mis muchachas era una manera de hacer esto un tipo de celebración hacia estas mujeres que tienen un compromiso muy fuerte en la música.

Tengo mucha admiración por las mujeres fuertes que hablan sus verdades. Nicki Nicole siendo tan joven y con la fiereza con la que es mujer, me recuerda mucho a mí, tan fresca y nueva en el negocio, Nathy es poder y fuego en el escenario y también tienes a Becky, que representa a una mujer empresaria, fuerte, pulida e inteligente. Para mí ahora es importante hacer cosas con artistas que admiro, en este punto de mi vida y mi carrera es importante hacer las cosas que amo por esa razón y no otra. Me siento muy bendecida y humilde de haber trabajado con todos ellos”, señaló.

Conocida principalmente en el género pop, Christina se encuentra en un momento en el que puede hacer lo que se le dé la gana para darle versatilidad a su sonido por lo que no le teme a acercarse a la experimentación, siempre enfocada al empoderamiento.

“Me aburriría mucho si me quedara atorada en un tipo específico de música, hay una gran parte de mí que ama cantar baladas, esta forma clásica de cantarlas y hay una manera moderna de ponerle mi toque a cada una.

Aprecio mucho la música en general y no me gusta quedarme encasillada, si hiciera un disco de puras baladas me sentiría muy triste de sólo tener un tempo; trato de cubrir todos los puntos que me hacen feliz de interpretar canciones en el escenario y por eso hay clásicos, baladas y experimentar con reguetón y tener a Ozuna en este disco que aportó todo lo que es a este trabajo, es una persona muy cool y tener diferentes elementos hace que sienta mi música completa”, compartió.

Comentarios