Inicia recepción de documentos para tramitar beca escolar

Manteniendo las medidas de seguridad sanitaria, la Dirección de Educación Municipal inició hoy con la recepción de documentos para tramitar becas escolares a familias juarenses.

La actividad inició a las 8:00 de la mañana en el Auditorio Municipal Benito Juárez para concluir a las 2.00 de la tarde, LAPSO tiempo en que atenderán a las personas cuyos apellidos sean de la “A” a la “K”, mientras que el jueves y viernes continuará la recepción de documentos en el mismo lugar.

Saraí Castrellón es una de las madres de familia que acudieron hoy para hacer el trámite. La mujer estuvo acompañada de su hijo Maximiliano, de 7 años de edad y estudiante de segundo grado en una escuela primaria ubicada en la colonia 16 de Septiembre, en el poniente de la ciudad.

La ama de casa señaló que la referencia bancaria será de gran utilidad para su familia, ya que su esposo, de oficio carpintero, es el único sostén del hogar compuesto por seis integrantes, el menor de ellos de apenas dos meses de edad.

“Tenemos muchos gastos, mi hija la mayor tiene 14 años y la acaban de operar porque está perdiendo la vista, así que este apoyo que nos da el Municipio nos ayudará mucho porque con eso podré comprarle zapatos a Maximiliano y los útiles escolares que nos piden en la escuela”, manifestó.

Maximiliano tiene calificación de 10 y es un niño con alta capacidad intelectual, señaló su madre, mientras que el pequeño refirió querer ser creador de robots cuando sea adulto.

Por su parte, Adriana Cuevas, quien acudió de la colonia El Granjero, dijo que la beca le ayudará para comprarle a su hijo lo que requiera en la escuela, ya que ella es ama de casa y su esposo trabaja en una vulcanizadora.

María Eugenia, una habitante de la colonia Vista Hermosa, agradeció la atención que le dieron los empleados de la Dirección de Educación, ya que debido a su discapacidad no tuvo que hacer línea para tramitar la beca de su hija Denisse, quien cursa el segundo grado en la Escuela Secundaria Técnica 95.

“Es la segunda vez que tramitamos la beca y me gusta cobrar al final de ciclo porque me sirve para la inscripción de la escuela, pero ahorita me sirve más para comprarle el uniforme”, expresó.

La directora de Educación, Martha Aracely González Holguín, señaló que desde las 6:00 de la mañana los empleados de la dependencia estuvieron atentos para auxiliar a las familias que llegaron temprano y que solicitaron la beca a través de la plataforma www.juarez.gob.mx

“Esta es la primera recepción que se llevará a cabo los días miércoles jueves y viernes en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez, ya que la próxima entrega de documentos se llevará a cabo en la Coordinación de Atención Ciudadana Suroriente los días lunes martes y miércoles de la siguiente semana, con el fin de facilitar a la gente la entrega de los documentos”, indicó.

Mañana jueves 20 de enero serán atendidos en el Auditorio los apellidos con las letras L, M, N, O, P, mientras que el viernes 21 de enero se atenderán a los apellidos con letras Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El lunes 24 de enero atenderán en la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente a las personas con apellidos con A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, mientras que el martes 25 podrán acudir quienes tengan apellidos con L, M, N, O, P, y el miércoles 26 las personas con apellidos Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El pago de las becas autorizadas será hasta el 14, 15 y 16 de marzo, en el Auditorio Municipal Benito Juárez, por lo que en la primera entrega se harán acreedores 8 mil personas, con un monto de mil 500 pesos.

La directora de Educación dijo que en caso de tener alguna duda con las referencias bancarias o con el acceso a las plataformas, es importante que los padres de familia se acerquen de manera personal a las oficinas de la dependencia ubicada en la biblioteca Arturo Tolentino, frente al Auditorio Municipal Benito Juárez, en las calles Vicente Guerrero e Ignacio Ramírez.