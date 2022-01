VIDA+ Pedro Sola exige se le pague por su participación en Hotel Transilvania 4

En el programa Ventaneando donde forma parte Pedro Sola, declaró que la productora de la película Hotel Transilvania, no le ha pagado aún por su participación, en el dolaje de voz de uno de sus personajes.

Durante el minuto 44 al 45 del programa del día 12 de enero del 2022, el presentador mencionó : «Porque ella hace una voz en una película que yo participe, Hotel Transilvania, y no me han pagado, aún no me pagan».

Refiriéndose al tema que estaban abordando en ese momento de la actriz Violeta Isfel y su depresión, que le ha causado los cambios en su vida por la pandemia, y después de mencionar que el la conoce y la vio por aquella situación del doblaje.

Pedro Sola agregó que esto fue causa de que el estreno se ha atrasado uno y otra vez, a lo que todos sus compañeros dijeron al aire:»Ya paguenle a Pedrito».

Este viernes estrena finalmente por Prime Video Hotel Transylvania 4: Transformanía.

Una película que debió estrenar en cines en julio, luego octubre y finalmente lo hará este viernes por miedo a la pandemia.

Aunque para el doblaje han llamado a los ‘Star Talents’ de las películas anteriores parece que por el cambio de distribución aún no han decidido cuánto pagarle exactamente a los que participaron, ya que ahora Pedro Sola (voz de Van Helsing) dijo que no se le pagó por la película a pesar de ser Star Talent.