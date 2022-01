Responde municipio a legislador de Morena por crédito del relleno sanitario

El alcalde Marco Bonilla hizo un llamado a los grupos de oposición para analizar el proyecto que previamente se les entregó relativo al nuevo relleno sanitario, recordando que, hay un estudio en curso para determinar si es o no factible un préstamo que lo sustente, esto luego de que diputados por Morena hicieran una rueda de prensa para asegurar que el edil solo busca endeudar a Chihuahua con un crédito.

Bonilla recordó que el año anterior universidades del país iniciaron un estudio que terminaría en mayo, con la intensión determinar la mejor forma para diseñar y operar el relleno y si bien, se contempla la posibilidad de un crédito, esto no es un hecho.

“Todavía no se genera la deuda y en el caso concreto del diputado de Morena, Óscar Castrejón, quien anunció que promoverá recursos jurídicos en contra de los créditos autorizados para el Municipio, se está adelantando. El crédito viene etiquetado de manera particular para la construcción del relleno sanitario metropolitano, de manera que no se pueden utilizar los recursos para otra cosa”, comentó.

Cabe mencionar que el actual basurero tiene un tiempo de vida útil de 14 meses o 20 cuando máximo, ya que diariamente llegan mil 500 toneladas.

El alcalde dijo que durante la campaña, hizo el compromiso con los habitantes de la zona de Romanzza y fraccionamientos aledaños para dar solución a la problemática que denunciaron durante las reuniones con vecinos, pero además beneficiará a las futuras generaciones porque tendrá una vida útil de 30 años y podrán aprovechar los residuos para generar electricidad para el alumbrado público de la capital.