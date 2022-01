Convoca ICHIJUV a liberar servicio social e invita a colaborar con ONU Mujeres

Dirigido a estudiantes de educación media superior y superior que deseen realizar su experiencia profesional; y a personas de 12 a 29 años para participar como embajadores del programa He For She de la ONU.

Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV), convoca a jóvenes de Educación Media Superior y Superior que deseen a liberar su servicio social y prácticas profesionales para que se pongan en contacto con esa dependencia estatal, comunicándose al teléfono (614) 4293300 extensión 15942 o mediante el correo paola.ichijuv@gmail.com.

Además invita a personas de entre 12 y 29 años que quieran participar mediante un programa colaborativo, como embajadoras del programa He For She, desarrollado por la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, también conocida como ONU Mujeres, para que se postulen a través de bit.ly/HEFORSHECONVOCA.

La fecha límite para recibir postulaciones es el primero de febrero, y para participar deberán ingresar en este enlace: correo, nombre, edad, municipio donde residen, copia de la credencial de elector, Currículum Vitae y carta en la cual explican el motivo para ser considerados en esta propuesta.

Para mayor información acudir a las oficinas del ICHIJUV, ubicadas en Av. Pascual Orozco #1138, Col. Sector 23, comunicarse al número (614) 4293300 extensión 15942, o bien, mediante las redes sociales oficiales.

