Ben Roethlisberger pide a Steelers salir “a divertirse” ante favoritos Chiefs

ESPN

Aunque el quarterback admite que Pittsburgh, “probablemente no debería estar en playoffs”, sabe que cualquier cosa puede suceder en la postemporada

PITTSBURGH — Ben Roethlisberger sabe que su equipo probablemente no debe estar ahí, sembrado séptimo en los playoffs y alistándose para enfrentar a los segundos en la siembra, los Kansas City Chiefs. Aun así, el pasador de 39 años de edad sabe por experiencia que cosas locas pueden suceder una vez que un equipo se mete a los playoffs, sin importar cómo suceda.

“Yo asumiría, como grupo, entiendes que probablemente no debamos estar aquí. Probablemente no somos un muy buen equipo de fútbol americano. De los 14 equipos que están dentro, pienso que probablemente somos el N° 14. Probablemente seamos desfavorecidos por 20 puntos, y vamos contra el mejor equipo. Sé que no son el primer equipo en la siembra, obviamente, pero son el equipo N° 1 que ha ganado la AFC en el último par de años, probablemente el mejor equipo de la liga.

“No tenemos oportunidad, así que, vamos allí a jugar y divertirnos”.

Los Pittsburgh Steelers son desfavorecidos, de hecho, por 12.5 puntos ante los Chiefs, quienes han jugado en el Super Bowl al término de las dos últimas temporadas. Los Chiefs amarraron la AFC Oeste y aseguraron su lugar en los playoffs hace tres semanas, cuando apalearon a los Steelers por 36-10 en la Semana 16.

Pero, para que los Steelers hayan llegado a este encuentro, debieron superar a los Baltimore Ravens y necesitaron que los Jacksonville Jaguars sorprendieran a los Indianapolis Colts y que el juego entre Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders no culminara en empate.

Tarde por la noche del domingo, las esperanzas de los Steelers de playoffs estaban en estado crítico, con los Raiders y Chargers en tiempo suplementario, y a segundos de terminar empatados. Pero, conforme expiró el tiempo, el pateador de los Raiders, Daniel Carlson, finalmente convirtió gol de campo del triunfo que metió a los Steelers a los playoffs.

Roethlisberger observó desde casa, siguiendo el partido mientras charlaba con dos amigos vía FaceTime, los músicos cristianos Bart Millard de MercyMe y Toby Mac. Durante la serie final de los Raiders en la prórroga, Roethlisberger se colocó un casco muy apretado de los Raiders, firmado por Shane Lechler y el ex pateador de lugar de los Raiders, Sebastian Janikowski.

“Desearía estar en cama en lugar de despierto con todo el estrés”, dijo Roethlisberger. “Pero vaya juego tan loco, loco. Loco final. Empiezas la velada emocionado por entrar [a playoffs] y tus esperanzas comienzan a desaparecer por un momento. Y luego, en la serie final, realmente piensas que van a jugar por el empate. Pero hay otros planes allí”.

Ahora que los Steelers están en la postemporada, el pasaje a los playoffs recuerda a la carrera del 2005 hasta el Super Bowl XL, donde los Steelers, sembrados sextos en la AFC, montaron una ola de momento para llevar al corredor Jerome Bettis a un triunfo de Super Bowl antes de su retiro.

“Deseaba ir a ganar por Jerome, porque sabías lo que significaba”, expresó Roethlisberger. “Quizás [los Steelers actuales] sienten lo mismo. No lo sé. No es como si Jerome se haya acercado a mí para decirme, ‘Chicos, vamos allá a ganar para mí’. No necesitaba decir eso. Deseábamos ganar por él, de todos modos”.

Para alcanzar el Super Bowl XL, los Steelers sorprendieron a Peyton Manning y los primeros sembrados Colts por 21-18 después de perder ante ellos antes, en la temporada regular. Pero, Roethlisberger advirtió en contra de hacer demasiadas comparaciones entre aquel equipo y el grupo actual.

“No quiero quitarle nada a este equipo, pero aquel era un muy buen equipo de fútbol americano”, señaló. “Teníamos a futuros miembros del Salón de la Fama. No que no tengamos jugadores realmente muy buenos aquí. Tenemos un camino largo por recorrer antes de compararnos con ese equipo, en mi opinión.

“… Esos chicos estaban en la secundaria o primaria cuando sucedía eso… creo que aquel era un muy buen equipo de fútbol americano. Y no somos tan buen equipo de fútbol americano como ellos. Pero, ustedes saben, cualquier cosa puede suceder”.

Comentarios