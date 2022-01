Oscar 2022: predicciones, nominados y todo lo que debes saber de la ceremonia

Paloma González

Los Premios Oscar 2022 ya se están preparando para una nueva edición, donde vamos a ver a los mejores actores, directores y películas del año recibiendo el muy merecido reconocimiento por entretenernos y demostrarnos que el cine es de las mejores cosas que tenemos en el mundo.

En la edición del Oscar del año pasado, Frances McDorman, Emerald Fennell y Chloé Zhao pasaron a recibir sus premios en una sala relativamente vacía, debido al Covid, y durante un momento cuando dejamos de ir a las salas y a depender del streaming para ver buenas películas.

Ahora, el mundo se ve diferente de nuevo, los cines ya están abiertos y muchas películas que retrasaron sus fechas de estreno por fin llegaron. Netflix domina nuevamente en las listas de nominados de muchos premios, pero también tenemos a los grandes estudios con películas que nos llevaron de vuelta a llenar asientos.

No sabemos quién va a ganar, pero ahora la Academia tiene 395 nuevos miembros y películas como Dune, The Lost Daughter y Spencer suenan como las favoritas para llevarse las nominaciones.

¿Cuándo son los premios Oscar 2022?

En 2022 se celebra la edición número 94 de los Premios Oscar, que se llevarán a cabo el 27 de mayo, después de que la edición de 2021 tuviera que cambiar su fecha de febrero a abril por el tema de la pandemia.

Los BAFTA también cambiaron su fecha y se llevarán a cabo en abril, mientras que los Golden Globes sucederán, con todo y controversia, en febrero.

¿A qué hora es la ceremonia de los premios Oscar 2022?

La ceremonia tiene lugar entre las 7:00 y 10:00 pm (hora de México), con la alfombra roja iniciando una hora antes.

¿Dónde será la ceremonia de los premios Oscar 2022?

Como cada año, la ceremonia del Oscar se llevará a cabo el famoso Dolby Theatre en Los Ángeles.

¿Quién será el presentador de los Oscar 2022?

Después de decidir eliminar a los presentadores por algunos años (después de que unos de los presentadores se vio envuelto en controversia por un tweet ofensivo), la ceremonia del Oscar contará con uno nuevamente, según reportan Variety y EW.

No se sabe mucho al respecto, pero, de acuerdo con The Cut, Tom Holland es el principal candidato y ya se encuentra en conversaciones con la Academia para dirigir la ceremonia de este año. Holland no ha dicho nada al respecto y no se sabe si la ceremonia terminará por cambiar de fecha por la pandemia, pero se confirmó que tendrá presentador y podría ser el mismísimo Spider-Man.

¿Cómo será la ceremonia de los Oscar 2022?

Al parecer, la ceremonia de 2022 se realizará en vivo, con el regreso del Red Carpet antes del evento, pero manteniendo todos los cuidados esenciales por temas de salud.

Nada se ha confirmado todavía, pero se dice que nuevamente se llevará a cabo sin un presentador, utilizando el mismo formato del año anterior, donde los actores simplemente aparecían en el escenario y anunciaban a los ganadores en cada categoría.

Se espera también que se realicen algunas presentaciones en vivo de las canciones nominadas y el tradicional In Memoriam, donde se recuerdan a todos los actores, productores, guionistas y miembros de la industria que murieron durante el año.

Podríamos ver a Billie Eilish interpretando su canción para No Time To Die y a Sebastían Yatra presentando la canción del soundtrack de la película Encanto, que podría estar nominada como Mejor Película Animada.

¿Dónde ver la transmisión en vivo de los Oscar 2022?

Los premios se pueden seguir por medio de las redes sociales de la Academia, mientras que la ceremonia será transmitida en vivo como cada año. En México, se puede ver a través de TNT o E!, que es donde hacen el análisis de los looks de la alfombra roja.

¿Quiénes son los nominados a los Oscar 2022?

Las nominaciones no se han anunciado todavía, la votación comienza el 27 de enero de 2022 y termina el 1 de febrero, por lo que serán anunciadas el día 8.

De acuerdo con Variety las favoritas a Mejor Película son Belfast (dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Jamie Dornan), The Power of the Dog de Jane Campion (protagonizada por Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch), King Richard de Reinaldo Marcus Green (protagonizada por Will Smith) y Dune de Denis Villeneuve (protagonizada por Zendaya).

Entre los favoritos a mejor actor y actriz tenemos a Kristen Stewart por Spencer y a Will Smith por King Richard.