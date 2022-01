Investigará Poder Judicial presunta intromisión en caso Maru

Myriam Hernández, presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, informó en entrevista que investigará la supuesta declaración del juez Uriel Samuel Mendoza Rodriguez, en donde declara haber recibido presión por parte del exgobernador Javier Corral a fin de “viciar” el proceso judicial que enfrentó la hoy mandataria estatal Maru Campos.

“Tuve conocimiento de esa nota por los medios esta mañana, es algo que desde hace tiempo habíamos denunciado que había presión en el poder judicial, y es algo que no se puede tolerar”, refirió.

Por lo anterior, comentó que el Poder judicial enfrenta un proceso de ratificación y lo que buscará es no viciarlo con este tipo de declaraciones, pues de momento el juez no ha tenido acercamiento con la presidenta así como con ningún otro magistrado, sin embargo, subrayó la intromisión es algo que no se debe admitir por lo que van a investigar el caso.

“Desde mi punto de vista lamentablemente, consideró que sí se pierde credibilidad respecto la autonomía del Poder, hay que investigar, analizar y después ver que accione se deben seguir, algo que ya determinará el Consejo, por el actuar “, agregó.

Finalmente, reiteró que