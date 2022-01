Realizarán preinscripciones en Educación Básica del primero al 16 de febrero

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), llevará a cabo del primero al 16 de febrero, la preinscripción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria para el ciclo escolar 2022-2023.

Con motivo de la pandemia y a fin de dar cumplimiento a las previsiones sanitarias recomendadas por el Sector Salud, el registro se realizará de manera electrónica a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE): https://sie.chihuahua.gob.mx/publico.

En rueda de prensa virtual, la directora general de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Sandra Elena Gutiérrez Fierro, detalló que únicamente en aquellos casos en los que no se cuente con medios de conectividad a internet, la preinscripción será de manera presencial, en las instalaciones del centro escolar a donde se desea ingresar.

Agregó que para mayor información y aclaración de dudas, se cuenta con el Centro de Atención Telefónica, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en Chihuahua comunicándose al (614) 4293300 y en Ciudad Juárez al (656) 6293300, en ambos teléfonos las extensiones disponibles son 12426, 12432 y 12435; además del correo electrónico evaluación@chihuahuaedu.gob.mx.

Gutiérrez Fierro indicó que los resultados de la asignación de espacios se publicarán en el portal del SIE y en la página oficial de la SEyD http://educacion.chihuahua.gob.mx/, durante el mes de julio.

A su vez, David Alejandro Rubio Olivas, director de Educación Básica Estatal, destacó la importancia de que padres, madres de familia y tutores participen en este proceso, ya que permite planear mejor la atención del alumnado al cubrir requerimientos y necesidades en materia de personal docente, aulas, mobiliario y libros de texto para el ciclo lectivo.

Precisó que se debe tomar en cuenta que a partir de este ciclo escolar ya no se contará con el servicio de Educación Preescolar en los Centros de Atención Infantil CAI (antes CENDI), debido a que éstos, solo atenderán el nivel de Educación Inicial.

La preinscripción, aseguró, garantiza un lugar en el nivel educativo, aunque no siempre en la escuela solicitada como primera opción, debido a que algunas son consideradas de alta demanda, esto significa que la demanda de espacios rebasa la capacidad del plantel.

Por ello, reiteró, se deberán proponer tres centros escolares para la preinscripción de las y los menores, a fin de ubicarlos en alguno de esos planteles, cuando la escuela de primera opción no cuente con espacios disponibles.

Para el registro de niñas y niños con alguna discapacidad, es necesario presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial, y enfatizó que falsear información o presentar documentación apócrifa podrá ser motivo de la pérdida del espacio en el lugar de su primera preferencia.

Puntualizó que se otorgarán facilidades a connacionales repatriados que no cuenten con la documentación requerida, o bien, que no tengan la revalidación de estudios correspondiente en el centro escolar de su preferencia o en el plantel más cercano que cuente con capacidad para su inscripción.

Para finalizar, el funcionario indicó que las disposiciones de la SEyD están sujetas a las indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado y del Consejo Estatal de Salud.

En todos los casos, se requiere presentar original y copia del acta de nacimiento, Cartilla Nacional de Salud, comprobante de domicilio, CURP e identificación oficial del padre, madre o tutor(a) y no serán preinscritos alumnos y alumnas que no cumplan con la edad de admisión establecida en cada nivel.

Educación Inicial:

SALA EDAD NACIDOS EN

Lactantes 1 45 días-6 meses febrero 2022 a agosto 2022

Lactantes 2 7 meses-12 meses agosto 2021 a enero 2022

Lactantes 3 1.1 a -1.6 años febrero 2021 a julio 2021

Maternal 1 1.7 a -2 años agosto 2020 a enero 2021

Maternal 2 2.1-2.7 años febrero 2020 a julio 2020

Centros de Atención Infantil (municipio)

Av. Benito Juárez S/N, Col. Centro (Camargo)

Av. Carbonel N° 4305, Col. Panamericana (Chihuahua)

C. Chac-mool y Priv. de Miguel Quiñones S/N, Col. Infonavit Nacional (Chihuahua)

C. Aztecas y Olmecas S/N, Col. Infonavit Nacional (Chihuahua)

C. 43a. y Urquidi S/N, Col. Independencia (Chihuahua)

C. Claveles y Orquídeas N°3203, Col. Burócrata (Cuauhtémoc)

Av. Del Parque Sur N° 1012, Col. Centro (Delicias)

Carret. Anillo Perimetral Luis Donaldo Colosio S/N, Col. Cerro Blanco (Hidalgo de Parral)

C. Rio Brazas N° 1755, Col. Cerro Blanco (Juárez)

C. Desierto de los Leones S/N, Frac. Dunas (Juárez)

C. Francisco I. Madero N°509, Col. Progreso (Ojinaga)

Educación Preescolar:

Grado Años cumplidos (al 31 de diciembre de 2022) Nacidos en

3º 5 años 2017

2º 4 años 2018

1º 3 años 2019



Educación Primaria:

Tienen derecho a inscripción a primer grado, las y los aspirantes que cuenten con 6 años de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2022, esto es, nacidos en el año 2016. Para este nivel educativo deberán presentar además como parte de la documentación solicitada, constancia de cursar el último año escolar del nivel educativo anterio



Educación Secundaria

Modalidad Edad

Generales y Técnicas Menor de 15 años

Telesecundarias Menor de 16 años

Educación para Adultos Menores de 18 años en comunidades rurales o indígenas.