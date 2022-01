Luis Felipe Tovar revela que le cerraron las puertas en Televisa por no ser “galán de telenovela”

Milenio Digital

Luis Felipe Tovar, en la actualidad, es uno de los actores más reconocidos en México. Sin embargo, el actor de El callejón de los milagros y La mexicana tuvo un camino más complicado de lo que parece para dar a conocer a su trabajo, y asegura que no lo aceptaron en primera instancia en Televisa por no ser “guapo“.

Ene entrevista para Yordi Rosado, Tovar contó los no tan fáciles inicio de su carrera como actor, en los que el comenzó en el teatro y hacía trabajo en una complicada etapa para el cine mexicano, por lo que pensaba que salir en televisión el daría un impulso a su carrera; sin embargo, no llegó a ella hasta pasados 20 años de carrera.

“Si tú no salías en la televisión no eres nadie, porque le gente no tiene la cultura del teatro, porque la gente va poco”, aseguró. “Yo andaba buscando desesperadamente la pantalla de la televisión, porque sabía que (…) me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor“.