Nosotros y el covid

Por: Luis Villegas Montes

El COVID es un tema del cual no me he ocupado en este espacio, excepto de manera tangencial. De él, creo que se pueden decir muchas —demasiadas— cosas y serían pocas.

Sin embargo, la situación obliga a una reflexión compartida que fuerce a la acción colectiva; al margen de dimes y diretes, más allá de echar culpas; ahorita, nos es tiempo de preocuparse a lo loco ni de lanzar recriminaciones a diestra y siniestra, sino de ocuparse y aportar nuestro granito de arena para que esta situación se supere lo más rápidamente posible y de la mejor manera.

Vamos a decirlo en forma resumida: Chihuahua suma diez muertos por coronavirus en un día; por lo que hace al país, en México se registran 30 mil 671 contagios en un día, nuevo récord en toda la pandemia, pues el 18 de agosto de 2021 —en plena “tercera ola”— se reportaron 28 mil 953 casos positivos; y de los estados con mayor porcentaje en ocupación de camas está Chihuahua, con el 54.77%; la Entidad registra 86.114 casos y 8.831 fallecimientos desde el inicio de la pandemia; y, no se nos olvide, la variante Ómicron del Covid-19 está ya circulando en Chihuahua.

¿Qué sigue?

Que cobremos consciencia.

No puede detenerse la nación de nuevo. El horno no está para bollos. México no se ha recuperado de la parálisis económica que el 2020 impuso al país. Adoptar medidas igual de rigurosas que en aquel entonces condenaría al país a la debacle. No hay condiciones (ni económicas, ni sanitarias, ni políticas, ni sociales) para enfrentar una medida de esa índole.

Solo nos resta a nosotros, los ciudadanos, actuar de manera responsable. ¿Puede no salir de casa? No salga. ¿Necesita salir? Salga y tome sus precauciones. ¿Qué precauciones? Uso de cubrebocas constante —que no sea de tela es muy importante—, lávese las manos, use sanitizante y manténgase informado. ¿No necesita salir, pero quiere hacerlo? Ándele pues, necio, salga, pero tome precauciones. ¿Tiene síntomas de resfrío, como catarro, tos, dolor de cabeza, etc.? No salga, guárdese en su casa; si no lo hace por usted, hágalo por los demás. ¿Tiene síntomas? No caiga en pánico, muchas personas se recuperan, solo cheque con frecuencia su temperatura y niveles de oxígeno; la cosa es que, si nos enfermamos, no seamos todos al mismo tiempo. ¿Anda en la calle porque debe trabajar? Airee los espacios, emplee sanitizante, evite las multitudes, cuide la sana distancia. No se abrace, no se bese, no salude de mano (salude como los apaches de las películas: diga “hau” y levante la mano derecha con la palma al frente). ¿Tiene un negocio? Ábralo, atiéndalo —por usted y sus empleados—, pero adopte las medidas pertinentes.

La palabra clave en este momento es una: prevención. Hay en la red una breve entrevista que Arturo Elías le hace al dr. Francisco Moreno; lenguaje ameno, sencillo, claro e informado; véala, no le tomará mucho tiempo hacerlo; está visible en el sitio de Internet (https://mx.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE1x3ZK9th1ekA61_D8Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=dr.+Francisco+Moreno+Arturo+El%C3%ADas&fr2=piv-web&type=E211MX714G0&fr=mcafee#id=6&vid=1b718c580eeff259804fd4c132343f25&action=view).

Cuídese usted y cuide a los demás, que Dios nos cuida a todos.

