Migrantes sufren esclavitud moderna en México; son reclutados por crimen organizado

Publimetro

El aumento de caravanas migrantes en todo el país detonó un problema más grave: estos sectores de la población son objeto de trabajo forzado por dueños de negocios y empresas e incluso sufren trata por organizaciones criminales que operan en distintos estados de la república.

En su búsqueda por llegar a Estados Unidos, estos grupos se ven forzados a obtener ingresos para subsistir, para ello llegan a trabajar por más de diez horas sin paga alguna, únicamente a cambio de comida y alojamiento.

De acuerdo con autoridades locales y federales, son tres meses decisivos que viven los migrantes en donde se define si buscan llegar a Estados Unidos, se quedan de forma permanente en el país, o se convierten en población de situación de calle.

Publimetro realizó un recorrido por diferentes puntos de la Ciudad de México, en donde constató un incremento de personas de tez negra y con acento extranjero que, debido a la necesidad, se vieron forzados a laborar en diferentes actividades, como obra pública, limpieza de mercados públicos, entre otras ocupaciones.

No tuve de otra, me quedé varado en la ciudad y en donde contratan solamente es en mercados públicos como diableros, o en autolavados, en donde ahorita me pagan 40 pesos al día

— Sostiene William Leroi, de origen haitiano, que llegó a la CDMX en noviembre de 2021.