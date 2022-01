Juárez: Inspectores de Limpia inivitan a comerciantes a mantener limpio el frente de sus negocios.

Inspectores de la Dirección de Limpia iniciaron este día con los recorridos a negocios de las principales avenidas de la ciudad, con el objetivo de concientizar a los comerciantes para que mantengan limpio el frente de los locales, pues de hacer caso omiso, la siguiente visita será para aplicar la sanción correspondiente.

Gibran Solís, titular de la citada dependencia, dijo que estos recorridos serán permanentes se extenderán a las calles secundarias y después a todos los ciudadanos para que también tengan el frente de su casa limpio.

“Se invita a la ciudadanía a que nos ayude participando con la limpieza, recordemos que las obligaciones que nos prevé el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez no solo están obligados los domicilios particulares, también están incluidos los locales comerciales e industriales”, explicó.

Manifestó que desde hace unas semanas se ha venido avisando anticipadamente de las actividades del Departamento de Inspectores, por lo que esta parte se complementa con el arranque del programa que dio inicio hoy de manera permanente en la ciudad.

Informó que del primero de enero a la fecha han atendido 26 reportes en contra del reglamento, le dieron respuesta a 16 quejas ciudadanas, llevaron a cabo 53 verificaciones, además de que han entregado 28 notificaciones de autos abandonados, una inspección a un taller que operaba en vía pública, 24 revisiones a lotes y fincas abandonadas, así como la aplicación de seis multas.

Indicó que, de no hacerse esta concientización ciudadana, entonces no habrá recursos económicos suficientes que alcancen para mantener limpia la ciudad, además de que si no se deja de tirar la basura en lugares inapropiados, este comportamiento se irá heredando.

“Esta falta de cultura es grave porque la estamos percibiendo en todas las generaciones. Se tiene la idea de que si educábamos a las pequeñas generaciones ellos nos iban a educar a nosotros, pero hoy en día nos damos cuenta de que no ocurre así”, expresó.