Ángela Aguilar sorprende con su radical cambio de look; así se ve

La Razón

Ángela Aguilar cautivó a sus seguidores al dejar el cabello corto; ahora luce una cabellera larga y abundante.

La cantante Ángela Aguilar no se cansa de presumir su nuevo look en el que dejó atrás el cabello corto que la caracterizaba y ahora optó por una cabellera larga y abundante.

Desde hace dos semanas, Ángela Aguilar compartió una imagen de su nuevo look y ahora ya presumió su cabellera larga y oscura en su cuenta de TikTok, en un video en el que aparece bailando.

Así reaccionaron los fans de Ángela Aguilar a su cambio de look

El nuevo estilo de Ángela Aguilar dividió las opiniones de los usuarios de Internet y es que mientras algunos lo amaron, otros consideran que no va con el look de la joven, pues señalaron que no se parece.

En Instagram fue donde Ángela Aguilar recibió cientos de comentarios en los que destacaban la belleza de la hija de Pepe Aguilar. “Así te ves hermosa”, “Hermosa mujer”, “Los cambios siempre son buenos”, entre otros.

Sin embargo, cuando la joven compartió su video de TikTok algunos de los usuarios no opinaron lo mismo y aseguran que no le va el cabello largo. “No la reconocía”, “no se parece a ella”, fueron algunos de los comentarios.

KR

Comentarios