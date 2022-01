Las Cruzadas por Mi Colonia no se suspenden, solo se posponen en prevención del COVID-19

Con el fin de prevenir contagios por COVID-19, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales tomó la decisión de posponer los eventos masivos como el de la Cruzada por Mi Colonia, una de ellas programada para este fin de semana.

Gibran Solís, titular de Limpia, informó que el director general, Ernesto Guevara Vázquez, les solicitó que reprogramaran los eventos en donde se pudiera provocar, de manera voluntaria o involuntaria, el aglomeramiento de ciudadanos.

“Los reprogramaremos, pero esto no cambia el fondo de nuestra agenda de trabajo, que es participar en cuatro Cruzadas por Mi Colonia por mes, una cada sábado, en la que estaremos llevando un operativo integral de limpieza y mantenimiento en cada colonia que visitemos”, explicó.

Paralelamente, continuó Gibran Solís, seguiremos con las tareas de destilichaderos, de uno a dos por semana en distintas colonias.

“Nuestro enfoque principal en este arranque de año será captar la voluntad de los juarenses para participar activamente en la limpieza del frente de sus casas y de sus negocios”, indicó.

Tanto el destilichadero, como la invitación de barrer el frente de sus domicilios, no se van a suspender, ya que son actividades que podemos desarrollar con seguridad siguiendo las medidas adecuadas para la debida protección del trabajador y de los ciudadanos contra la pandemia, señaló el funcionario.

Dijo que se empezará el próximo lunes con un recorrido por las avenidas principales de la ciudad, dejando avisos a los comerciantes o industrias que tengan algún desperdicio o escombro, invitándolos para que en un término de 72 horas lo limpien, en caso de no atenderlos, se regresaría con ellos para aplicar la sanción correspondiente.

“Trabajaremos de manera simultánea en avenidas primarias y secundarias, además de las colonias en las cuales ya hemos iniciado contacto con los ciudadanos que nos están pidiendo el destilichadero, combinándolo con la invitación para que limpien el frente de su casa, o en su caso, sufrir la sanción correspondiente”, manifestó.

Gibran Solís recordó que las multas irán de los 10 a los 100 Unidades de Medida de Actualización (UMAS), siendo la sanción más grande para los propietarios de los lotes baldíos o casas abandonadas que hayan permitido, aceptado o se encuentren simplemente sucias por acumulamiento de basura o escombro.

“Como lo ha dicho el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es importante que aquellos dueños de lotes baldíos pongan atención en sus predios y busquen algún programa para irlos limpiando, ya que son muchos por toda la ciudad”, dijo el funcionario.