Britney Spears se desnuda para proclamar su libertad

La cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram.

Britney Spears se siente más libre que nunca y a casi dos meses del fin de la tutela que le quitó el control de su vida por 13 años, la cantante decidió desnudarse en Instagram.

Junto a las dos imágenes que Britney publicó sin ropa, escribió: “La energía de la mujer libre nunca se ha sentido mejor”.

Además, la intérprete evitó la censura de la red social cubriendo sus partes íntimas con dos emojis: un corazón y una flor.

Su desnudez fue acompñada de un par de medias blancas y una gargantilla del mismo color.

a publicación obtuvo más de un millón de “me gusta” en pocas horas.

Britney Spears, tendencia en Twitter

Estas reveladoras fotografías, hicieron que la cantante se convirtiera en tendencia, aquí algunas de las reacciones.

El caso de Britney Spears

Fue en 2008 cuando la corte de Los Ángeles le otorgó la tutela o curaduría de Britney Spears a su padre Jamie Spears tras declarar que la cantante no podía tomar decisiones por sí misma, ni satisfacer adecuadamente sus necesidades personales, además de ser incapaz de administrar sus propios recursos financieros.

Sin embargo, la intérprete de Toxic expresó su desacuerdo por dicha tutela durante más de siete años, pues la consideraba demasiado opresiva y controladora debido a que todo el tiempo estaba rodeada de elementos de seguridad y sus tarjetas de crédito estaban controladas por su asistente y su mismo equipo.

Britney Spears Créditos: Foto tomada de Instagram @britneyspears

La batalla entre Britney y su padre se ha mantenido bajo discreción durante años pero se dio a conocer que desde 2014, la cantante ha pedido a las autoridades la destitución de su padre como curador por su consumo de alcohol y el constante control que se ejerce sobre ella.

Lo anterior no procedió y de acuerdo con el abogado de Britney, la corte estaba desestimando a la cantante. Pero eso no fue todo, ya que en 2016, Britney también pidió anular la tutela debido a que estaba harta de que se aprovechan de ella, pues trabajaba y no podía tener acceso a sus ganancias.

Tres años más tarde, Britney afirmó frente a un juez que debido a la tutela tuvo que permanecer en un centro de salud mental en contra de su voluntad.

Por ese motivo, en agosto de 2020 la cantante volvió a presentar una solicitud para destituir oficialmente a su padre como tutor y sustituirlo por Jordi Montgomery, quien es la mujer que fungió como su tutora temporal luego de que Jamie Spears presentó problemas de salud.

Aunque durante años dichos procesos legales era desconocido por muchos, Britney decidió romper el silencio a través de su abogado, por lo que millones de seguidores de la cantante se han pronunciado a favor de ella y han destacado que se trata de una abuso, ya que ella ha forjado su fortuna por medio de su trabajo.

Por su parte, los abogados del padre de Britney Spears han destacado que Jamie ha realizado de forma correcta su labor como tutor. “Jamie Spears ha cumplido con diligencia y profesionalidad sus deberes como uno de los curadores de Britney, y su amor por su hija y su dedicación a protegerla es claramente evidente para el tribunal”, afirmaron durante una entrevista con el periódico The Guardian.

Britney Spears expuso los abusos de su padre

El pasado 23 de junio, Britney Spears habló ante la corte de Los Ángeles para oponerse a la custodia que ejerce su padre, Jamie Spears sobre ella desde hace 13 años.

Durante 20 minutos, la intérprete de Womanizer testificó de forma virtual y se dirigió a la jueza, Brenda Penny, a quien le afirmó que ya no quiere ser esclava de nadie e incluso destacó que le gustaría demandar a su familia por el abuso del que ha sido víctima.

Con un efusivo discurso, Britney destacó que su padre no hizo nada para protegerla durante estos años e incluso la internó en un centro de rehabilitación en Beverly Hills, con un costo de 60 mil dólares, donde intentaban lastimarla y él estaba feliz por eso, indicó TMZ.

Además, Britney enfatizó que en diversas ocasiones mostró su rechazo a seguir con los shows en su residencia en Las Vegas, pues consideraba que era demasiado trabajo.Sin embargo, no se le tomó en cuenta y fue obligada a realizar dichos espectáculos.

Cabe destacar que durante años, Britney Spears se mantuvo en silencio y en reiteradas ocasiones afirmó a sus seguidores que se encontraba estable. Pero eso estaba muy alejado de la realidad.

“Le dije al mundo que estoy bien y feliz (…) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir”, mencionó Britney durante su participación en la corte, donde también reiteró que en ocasiones eran tantas las medicinas que se sentía embriagada.

Britney enfatizó que quiere casarse nuevamente y tener otro bebé. Sin embargo, la custodia le ha impedido embarazarse, pues no le han permitido extraer el DIU (dispositivo intrauterino). Además, Britney señaló que no había regresado a la corte en los últimos dos años, pues no se había sentido escuchada.

