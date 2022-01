Dan banderazo de arranque a Operativo COVID

– El Gobierno Municipal y del Estado, participan de manera coordinada con recorridos en centros y locales comerciales, bares y restaurantes

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, encabezó el arranque del Operativo COVID en conjunto con Gobierno del Estado a fin de hacer frente y verificar que se cumplan con las medidas sanitarias ante la pandemia y evitar que se generen más contagios.

En las inmediaciones de El Palomar se llevó el arranque del operativo de las Células COVID, integradas por personal de Seguridad Pública Estatal, Seguridad Pública Municipal, Subdirección de Gobernación Municipal y del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS).

Bonilla Mendoza, destacó que, tras dos años de pandemia, se deberán reforzar y tomar medidas más estrictas a fin de frenar la curva de contagios que se tienen en Chihuahua Capital; “Hemos tenido un repunte de contagios quizá más fuerte que antes, y amenaza a los más vulnerables de nuestra sociedad”, acotó.

Remarcó que el gobierno seguirá trabajando en equipo y de la mano de empresarios, academia y sociedad para atender la difícil situación que se vive; “Hago especial énfasis en el trabajo en equipo entre el gobierno estatal y el municipal para hacer frente en la ciudad a esta amenaza, por lo que agradezco a nuestra gobernadora Maru Campos su respaldo, y le mando desde aquí un abrazo deseando su pronta y franca recuperación”.

Durante su intervención, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, aseguró que el contexto mundial los ha llevado a conocer de riesgos que antes no veíamos y una pandemia como la que se presenta ha venido a cambiar la forma de vivida, pero también en la operación de las policías.

“Hoy los policías tienes que arriesgar más, por eso reconozco el esfuerzo de las Policía Estatal, Municipal y del Gobierno Federal, que está enfrentando un enemigo invisible, pero aun así están en el frente de batalla”.

El Secretario de Seguridad, informó que, aunado al operativo en Chihuahua Capital, el Gobierno del Estado, inicia un operativo estatal, con la instalación de 35 puntos de salud, donde se van a realizar labores de revisión y apoyo a chihuahuenses y personas que transitan por la entidad.

Asimismo, en conjunto con el Centro Coordinador Empresarial se trabajarán con las medidas establecidas y además de llevar a cabo otras adicionales como monitorear la calidad del aire en oficinas, retomar trabajo en casa, entre otros.

En el arranque participaron el encargado de despacho de la División de la Policía Vial, César Komaba; el secretario del Ayuntamiento, Santiago De la Peña; director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas; la titular del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, Rosa María Hernández.

En el recorrido de las Células COVID se visitaron diversos establecimientos a los que se les brindó las medidas que se deben de seguir conforme al semáforo epidemiológico y restricciones.

Dentro de los comercios que revisaron, se encuentran tiendas departamentales, gimnasios, restaurantes, lugares de convivencia; así como también se visitó un tianguis ubicado en la colonia Rosario, en donde se les reiteró el uso del cubrebocas, sana distancia, uso de gel antibacterial, se les recordó el aforo permitido es del 30 por ciento, y se les notificó que darán recorridos constantemente.

Dentro de las acciones del Operativo COVID que el Alcalde anunció son:

1. Recorridos de Células COVID compuestas por personal de Seguridad Pública Estatal, Seguridad Pública Municipal, Subdirección de Gobernación Municipal y del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) , compuestas de nueve personas, en dos turnos, más personal de apoyo que revisarán todos los lugares donde se concentren personas para vigilar que cumplan las medidas que el semáforo nos indica y así ya sea corregir de inmediato si es posible o tomar las medidas que sean necesarias.

2. Se activarán brigadas complementarias de cuatro personas del IMPAS y del DIF en Centro Comunitarios para la aplicación de pruebas rápidas de COVID con pruebas facilitadas a través de FECHAC.

3. Se capacitarán funcionarios y ciudadanos para que puedan recibir una certificación como “monitores” COVID que nos ayuden a multiplicar la vigilancia en la sociedad e identificar a quienes no cumplan con las disposiciones, poniendo esta información a disposición de las Células COVID para su intervención.

4. En coordinación con los tres órdenes de gobierno se buscará instalar Comités COVID en cada oficina pública con el fin de que se vigilen y observen el seguimiento de las medidas sanitarias. El Gobierno Municipal anuncia adicionalmente la suspensión de actividades no esenciales y de reuniones mayores a 5 personas, procurando canalizar todo lo que sea posible por conferencias digitales, trabajo en casa, y cuidando especialmente a los funcionarios que tengan factores de riesgo.

5. Se elaborarán diferentes materiales para informar y sensibilizar a la población sobre la dimensión actual del problema e insistiendo en la participación de todos para lograr el objetivo de la reducción de contagios en el corto plazo.

6. Se retoman medidas que son duras pero necesarias, que ya mostraron su eficacia en meses pasados, como: permanecer en casa, no salir de no ser necesario, no realizar reuniones sociales y aislarse en caso de haber estado cerca de algún contagiado.

