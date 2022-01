Acepta el ‘Cuauh’ que foto con narcos es real: ‘me seguiré tomando fotos con quien sea’

Publimetro

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aceptó que la foto en donde se le exhibe con líderes del narcotráfico en aquella entidad es real, aunque aseguró que no pacta con el crimen.

En entrevista, precisó que no es ningún delincuente, que no tiene nada que esconder y que se seguirá sacando fotos con quien sea.

“No soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes, entonces voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Yo no tengo nada que esconder, que investiguen al 100%, la gente que me conoce sabe como soy. Esa fotografía la tomo como una más de las que me he tomado y me voy a seguir sacando fotos, yo no tengo ningún problema, yo voy a seguir trabajando, chambeando, para la gente”.

— Cuauhtémoc Blanco