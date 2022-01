Elementos de la DSPM; formados para servir y proteger a la comunidad chihuahuense

– Hoy celebran su día nuestros héroes vestidos de azul

Unidos por el lema “Servir y Proteger”, poco más de 1,400 policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) celebran este 2 de enero su día, fecha instituida a nivel nacional para conmemorar a todos esos héroes sin capa, quienes día a día arriesgan sus propias vidas para cuidar la de los demás.

Desde hace años el Gobierno Municipal de Chihuahua ha festejado a sus héroes azules este día, hombres y mujeres que han decidido velar, sin titubeos, por la seguridad de las y los ciudadanos, esas personas que un día se arriesgaron a ser instruidos y preparados para formar parte de una de las mejores y más profesionales Policías de Latinoamérica, debido a las prestaciones, profesionalización y al equipamiento que la distingue.

Incluso, para realzar la importancia de su comisión, en las últimas administraciones municipales las celebraciones se extendían a lo largo de una semana, incluyendo honores a los policías caídos en cumplimento de su deber, actividades deportivas, culturales y una gran cena de gala en su honor que concluía en la rifa de cientos de regalos y uno o dos automóviles último modelo; sin embargo, debido a la pandemia por COVID-19, no es posible realizarla.

Este año, para reforzar el agradecimiento y orgullo que la corporación siente hacia sus policías, se sortearán artículos y dos vehículos en un evento virtual, a fin de alentarlos a continuar sus labores con el mismo ímpetu que el primer día.

Felicitamos y agradecemos a todos esos hombres y mujeres valientes, por hacer de ésta, una Policía preparada, equipada y profesional, que ha sido posicionada como modelo a nivel nacional

.

Cuatro elementos ejemplares de la Policía Municipal abren sus corazones y nos comparten el orgullo que sienten de pertenecer a esta institución, así como algunas de tantas anécdotas dentro de sus años de servicio.

Policía de academia, Óscar Castañón Rodríguez:

“Ser policía es para mí lo máximo, no pensé que fuera una experiencia tan maravillosa”

Oscar, quien ingresó en el 2002 y tiene 19 años de servicio, refiere que ser policía es un trabajo muy noble, por medio del cual tiene la oportunidad cada día, de poder ayudar a los demás y hacer algo para mejorar esta sociedad.

“Lo que me motivo a ingresar como policía fue poder aportar un poco a la mejora de nuestra comunidad, para mí ser policía es una experiencia maravillosa, es lo máximo. Me ha tocado estar en muchas situaciones difíciles, otras tristes y otras muy satisfactorias.

Uno de los hechos recientes en que participé fue el aseguramiento de los responsables de privar de la libertad a varias personas en el OXXO de Romanza”

Policía de academia, Héctor Salcedo González:

“Mi motivación principal para ingresar a las filas fue poder ayudar a las personas, además de que siempre he sido bueno con las armas”

Héctor lleva 15 años al servicio de los chihuahuenses, actualmente realiza labores de patrullaje en colonias del norte de la ciudad y refiere sentir una gran satisfacción al poder contribuir a la seguridad de los chihuahuenses.

“Disfruto mucho lo que hago, es un trabajo único que disfruto cada día, desde que entré la corporación, ésta ha cambiado mucho, nos permiten crecer académica y profesionalmente.

Una de las mayores satisfacciones en mi carrera fue ver la reacción de una madre desesperada que había perdido a su niño por varias horas en Chihuahua 2000 y que fue localizado por nosotros, eso fue algo muy trascendente para mí”.

Policía tercero, Rosana Leticia Mariñelarena Herrada:

“Mi motivación fue inicialmente una aventura, pero me enamoré de la corporación y aquí me quedé”

Rosana lleva casi 25 años de servicio, actualmente realiza labores de vigilancia en colonias del sur de la ciudad y refiere que aunque inicialmente ingresó a la DSPM por aventura, al estar dentro se enamoró de su trabajo.

“Con el tiempo como policías aprendemos a manejar las emociones dentro de la corporación y las de la vida personal. “Servir y Proteger” a los demás son las acciones que siempre he puesto en práctica.

“En alguna ocasión conocí a un pequeño con una enfermedad cerebral y me dieron la oportunidad de ayudarlo de varias maneras, eso dejó una enorme satisfacción en mí. Además, puedo asegurar que la evolución de la corporación ha sido abrumadora, ahora tenemos muchísima ayuda y apoyo de nuestros superiores”.

Policía tercero, Claudia Verónica González Gámez:

“Mi sueño desde niña fue ser policía y cumplí ese sueño a los 19 años de edad”

Claudia, quien tiene 20 años en la dependencia, refiere que su trabajo es sumamente noble y por medio del cual existe la oportunidad de contribuir a generar un cambio, poner un granito de arena para cambiar este mundo.

“Soy abogada y me he superado gracias al apoyo de la institución, he podido combinar mi trabajo con mis estudios.

Mis motivaciones diarias son mis hijos y la pasión que siento por la labor que realizo, me gusta ayudar a los demás y eso me da ánimo. Mis hijos sienten mucho orgullo de tener una mamá que cuida a los demás”.

