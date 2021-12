Desnudo de Meryl Streep en ‘No miren arriba’ hizo sentir incómodo a DiCaprio

Excélsior

No miren arriba, la nueva película que esta arrasando en Netflix, tiene una escena de Meryl Streep que incomodó bastante a Leonardo DiCaprio.

No miren arriba, comedia escrita y dirigida por Adam McKay, sigue arrasando en Netflix. La sátira apocalíptica protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence cuenta con dos singulares y divertidas escenas postcréditos, una de las cuales cuenta con un desnudo de Meryl Streep, que interpreta a la presidenta de los Estados Unidos, y que Leonardo DiCaprio quería eliminar de la cinta.

ATENCIÓN: ESTA NOTA TIENE SPOILERS

Tras la destrucción de la Tierra después del impacto del meteorito que la humanidad no quiso evitar, la presidenta Orlean (Streep) y un grupo de adinerados que huyeron en una nave, desembarcan en un nuevo planeta 22,740 años después del desastre. Todos los supervivientes están desnudos, un detalle que no gustó a DiCaprio.

En una entrevista con The Guardian preguntaron a McKay por la secuencia y la reacción de Streep al saber que tendría que grabar desnuda.

Ella no tuvo ningún problema. Y sí, usamos una doble de cuerpo. ¿Pero sabes quién tuvo un problema con la escena? Leo DiCaprio. Leo simplemente ve a Meryl como parte de la realeza del cine, aunque tal vez ser de la realeza no sea un cumplido. La ve como una figura especial en la historia del cine. No le gustaba verla con el tatuaje en la espalda baja, caminando desnuda aunque fuera un segundo. Me dijo algo como: ‘¿Realmente necesitas mostrar eso?’. Y yo dije: ‘Es la presidenta Orlean, no es Meryl Streep’. Pero ella ni siquiera parpadeó. Ni siquiera lo mencionó”, relató.