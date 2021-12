Uriel Antuna: “Me identifiqué con Cruz Azul”

as.com

El atacante mexicano considera que su estilo se adapta a la manera en que juega La Máquina de Juan Reynoso.

Uriel Antuna no se la pensó dos veces cuando supo del interés de Cruz Azul. El atacante llegó a la Máquina para el Clausura 2022 y confesó sentirse identificado con el equipo, sobretodo por la manera en que juega la escuadra de Juan Reynoso.

A su llegada a la Ciudad de México, el ahora ex jugador de Chivas se dijo ilusionado por este nuevo reto que se le presenta en su carrera. “Lo único que supe fue que me quería Cruz Azul y fue el primero que escogí porque es un club grande. Me identifiqué de cierta manera y sentí que se adaptaba mucho a mi tipo de juego también, entonces, a darle con todo. Estoy contento, feliz, es un nuevo reto y a representar al club” dijo Antuna.

El también seleccionado nacional no cumplió con las expectativas en Chivas y por ello el conjunto rojiblanco buscó darle salida en este mercado invernal. Primero su nombre sonó en el entorno del América en un intercambio por Sebastián Córdova habría causado mucha polémica. Sin embargo, la operación no prosperó, pero ello no impidió que Antuna llegara a la Ciudad de México, pues ahora portará los colores celestes, institución donde aseguró que se comprometerá para entregar los mejores resultados posibles.

“Es un reto difícil, complicado, pero estoy comprometido al 100 para darlo todo en el campo y fuera del campo también” expresó el atacante de 24 años. La Máquina será el segundo equipo de Uriel Antuna en el futbol mexicano, luego de su paso por Chivas, equipo en el que jugó 64 y marcó seis goles.

Comentarios