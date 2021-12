Lanzan nuevo tráiler de ‘The Batman’. ¿Cuál es la relación entre el murciélago y Catwoman?

El Financiero

No teníamos noticias de esta historia desde el DC FanDome 2021, celebrado en octubre.

¿A quién le avisaron? Hace unas horas, Warner Bros sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo tráiler de ‘The Batman’, la cinta dirigida por Matt Reeves (que también está involucrado en el guion al lado de Mattson Tomlin y Peter Craig) y protagonizada por Robert Pattinson, quien encarnará al mítico murciélago de Gottham.

Desde el DC FanDome 2021 no teníamos noticias de esta historia; en el último trailer, publicado el 16 de octubre, vimos un Batman más oscuro, que estará inmerso en entramados policiacos y persecuciones, con lo que la incredulidad de algunos por ver al actor de ‘Crepúsculo’ siendo Batman fue cesando.

¿Qué hay en el nuevo tráiler de Batman?

Según lo descrito en la sinopsis oficial de la película, “Dos años de acechar las calles como Batman, infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las sombras de Gotham City”.

“Con solo unos pocos aliados de confianza, Alfred Pennyworth, el teniente James Gordon, entre la corrupta red de funcionarios y figuras de alto perfil de la ciudad, el vigilante se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos”.

En este nuevo clip vemos a Batman tratando de derrotar a The Riddler, interpretado por Paul Dano. Otro de los aspectos que podemos destacar del nuevo tráiler es que se centra en la creciente relación entre Batman y Catwoman.

¿Cuál es la relación entre Batman y Catwoman?

Un superhéroe destinado a que el orden y la justicia se cumplan por un lado, y por el otro una ladrona hábil, astuta e inteligente; dos polos opuestos que, pase lo que pase, terminan atrayéndose siempre.

El nombre de Catwoman es Selina Kyle, y su apodo se deriva de la habilidad que tiene para moverse sigilosamente por toda la ciudad, como si fuera un gran felino.

Durante el nuevo tráiler, llamado precisamente ‘The Bat and The Cat’, podemos ver un poco de lo que Matt Reeves quiso reflejar en esta cinta sobre la tortuosa relación entre ambos: primero inicia como ‘amigos’ que poco a poco van mostrando atracción mutua y, en un giro, se convierte en su enemiga.

Anteriormente, ya habíamos visto la relación entre Bruce Wayne y Selina Kyle: la primera fue por allá de 1992, en ‘Batman Returns’, donde la atracción entre ambos fue inevitable, aunque sus alteregos se odiaran; cuando descubren quiénes son, deciden dejarlo por la paz.

20 años después, en ‘El Caballero Oscuro: La leyenda renace’ de 2012, las habilidades de Catwoman son tales que le roba incluso al mismísimo Batman, quien sale de su retiro para investigar. Entre ayudas y traiciones que van hilándose a lo largo de la cinta, llegará el escenario perfecto para que terminen juntos.

Aunque el nuevo tráiler de ‘The Batman’ nos ha dejado ver un poco de lo que será la relación de ambos, todavía no es del todo claro lo que pasará entre Bruce Wayne y Selina Kyle. El estreno de ‘The Batman’ será el 4 de marzo de 2022, así que tendremos que esperar hasta entonces para descubrirlo. Claro, si es que no lanzan un nuevo tráiler antes.

