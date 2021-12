Dirección de Limpia monitorea con sistema GPS camiones recolectores de basura

La Dirección de Limpia cuenta con acceso al Sistema de Posicionamiento Global (GPS) instalado en los camiones recolectores de basura de la empresa Promotora Ambiental S.A. (PASA), lo que le permite supervisar que estos brinden el servicio en las 268 rutas en que está dividida la ciudad y en la zona Centro.

Como parte de los cambios autorizados en el segundo convenio modificatorio al contrato concesión, se obligó a la empresa PASA a instalar en sus camiones el sistema GPS para la supervisión por parte del Gobierno Municipal, dio a conocer Gibran Solís, titular de la citada dependencia.

Informó que esta administración recibió el servicio de recolección de basura en un punto crítico, por lo que desde el inicio se solicitó al concesionario la mejora y actualización de su sistema de monitoreo, delimitando en la plataforma cada una de rutas de servicio, para de esta manera poder vigilar en tiempo real la localización de los camiones recolectores.

“Cuando comenzó la administración, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar nos instruyó a que hiciéramos un diagnóstico de la situación técnica y legal del proveedor, para lo cual iniciamos con la revisión del contrato y convenios modificatorios, y después procedimos al estudio de la capacidad y equipamiento del concesionario, dentro lo cual encontramos el uso del GPS como herramienta de supervisión”, explicó.

Solís indicó que en septiembre pasado se hizo el primer monitoreo a través de la plataforma GPS, arrojando un conteo en monitor de hasta 40 unidades trabajando en toda la ciudad, pero sin poder constatar el número real de unidades dando el servicio.

“Con esos datos arrancó la administración, era la única información confiable con la que podíamos contar para empezar la regularización del servicio de recolección de basura, además de otros cambios que hizo PASA, como la renovación de su equipo gerencial y la incorporación de nuevos elementos en el Departamento de Logística”, señaló.

Esos acercamientos, dijo el funcionario, derivaron en varios acuerdos con el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lo cual dio como resultado el aumento de las unidades operativas y un trabajo de coordinación y supervisión con PASA.

Gibran Solís comentó que hoy se tienen 110 camiones recolectores de basura en condiciones operativas, situación que no tiene precedentes, pues nunca se había tenido este parque vehicular para el servicio de recolección de basura.

“Ya tenemos los camiones, ahora hay que asegurarnos de que están haciendo su trabajo”, expresó.

“Para esas unidades se tienen dos herramientas para supervisar sus recorridos, una es la plataforma GPS, la cual se actualizó con algunos requerimientos solicitados a la concesionaria y que nos permite una mejor lectura en tiempo real de los camiones que están operando”, indicó.

La otra, dijo, es con un conteo físico de las unidades que entran en servicio y que se hace por las mañanas al inicio de la jornada y algunos otros que hacemos los domingos, ya que es el único día que no laboran, para corroborar que se cuenten con esas unidades.

Comentó que también se puede llegar a incorporar otro sistema propio del Municipio que procese y arroje la información que cada unidad genera en cada salida, como son los tiempos por recorrido, paradas no autorizadas, salidas de ruta; incluso, el número de toneladas que cada camión ingresa al relleno en la descarga.

“Y todo esto de manera automática, por sistema, por lo que esperamos poder llegar a incorporar el uso de todas estas herramientas de vigilancia para un mejor control del servicio del proveedor y lo que es mas importante, para alcanzar el nivel de servicio que nos ha indicado el alcalde, un servicio de excelencia a la comunidad”, agregó.