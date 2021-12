Noche buena con temperatura cálida por la tarde y fresca por la noche

Para este fin de semana las temperaturas máximas promedio en la capital del estado se mantendrán en los 26°C, sin embargo, durante las noches y madrugadas éstas descenderán, tal como ha venido ocurriendo las últimas semanas, además de cielo nublado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Para este viernes 24 de diciembre la temperatura máxima esperada será de 27°C; para el sábado la máxima rondará también los 27°C y la mínima los 11°C; mientras que el domingo se esperan 26°C y 11°C, respectivamente.

Joel Estrada Castillo, encargado del despacho de Protección Civil Municipal, pidió a los chihuahuenses no bajar la guardia ante las recomendaciones que se emiten constantemente por la temporada invernal y extremar precauciones al manejar calentones, boilers, estufas y otros dispositivos susceptibles de fugas e incendios si no son revisados de manera adecuada.

Sigue estas recomendaciones y evita incidentes al usar calefactores:

– No dejes calefactores encendidos durante la noche o mientras duermes.

– Los tanques de gas deben instalarse siempre al exterior de las viviendas.

– No dejes cerca de los calentones artículos que puedan incendiarse con facilidad.

– En caso de ser de leña, no utilices líquidos inflamables para encenderlos.

– Evita que los aparatos sean manipulados por menores.

– Mantente alerta del correcto funcionamiento del equipo.

– Mientras están encendidos, abre las ventanas entre 10 y 15 centímetros para permitir el flujo de aire.

– Ante cualquier emergencia, comunícate de inmediato al 9-1-1.