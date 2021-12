“Si te sientes mal, mejor no vayas”: sugerencias de la OMS para celebrar Navidad

Si te vas a reunir con más personas, hazlo en exteriores y no en interiores

Aplica todas las medidas:

-Lavado de manos

-Uso del cubrebocas

-Aplicación de alcohol gel

-Distanciamiento físico

-Evitar aglomeraciones

-Ventilar espacios cerrados

-Estornudo de etiqueta

-Lavado de manos -Uso del cubrebocas -Aplicación de alcohol gel -Distanciamiento físico -Evitar aglomeraciones -Ventilar espacios cerrados -Estornudo de etiqueta Si puedes evitar multitudes, hazlo.

“No demos la oportunidad al virus (en esta Navidad). Mantente a salvo y también a los que amas”. Maria Van Kerkhove

OMS y la Navidad

Mike Ryan hizo otro llamado al compromiso social

“Si te vas a dar la oportunidad de salir, sigue las reglas”

Este funcionario de la OMS dijo que si no te sientes bien en la víspera de Navidad, “aunque no tengas” síntomas graves como “una furiosa fiebre, simplemente no vayas”. Pidió mirar “nuestros propios riesgos”, los de tus seres queridos, y a partir de ahí decidir qué hacer.