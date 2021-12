SAT digitaliza sus ‘dientes’: comprobará en 2022 domicilio fiscal por geolocalización

El Financiero

La reforma fiscal tiene un incremento en los mecanismos de control por parte del brazo fiscalizador de Hacienda.

Entre las novedades de la reforma fiscal de 2022 está el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá valerse de la tecnología de la geolocalización para comprobar el domicilio fiscal que manifiesta un contribuyente.

Alejandro Calderón, socio del despacho Calderón, González y Asociados, precisó que de acuerdo con los cambios en el Código Fiscal, la autoridad tributaria podría usar la geolocalización para comprobar la existencia del domicilio y verificar que esté en la ubicación que se indica.

“Por ejemplo, si alguien manifiesta ante el SAT mi domicilio fiscal está en Cerrada de Chimalistac número 34, por medio de la tecnología la autoridad buscaría ubicarlo justamente en la calle y ver que efectivamente exista el 34″, dijo en entrevista.

Indicó que siempre ha sido infracción el no dar aviso el cambio de domicilio fiscal, eso no es nuevo y el monto de la multa por no notificarlo, (estimado en 11 mil 600 pesos), únicamente está actualizada, y lo único que es nuevo es que el fisco puede comprobar el domicilio fiscal mediante geolocalización.

“La reforma fiscal de 2022 tiene un incremento en los mecanismos de control por parte del SAT, ese es el tinte que tiene esta reforma”, destacó Calderón.

Abimael Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y socio director de Zavala Abogados, indicó que más que geolocalización es una georeferenciación, ya que se ha dado raíz de que se podrán utilizar los medios tecnológicos para localizar a todos los factureros que normalmente señalan domicilios fiscales inexistente o que son inmuebles abandonados, o porque realmente no localizan al contribuyente.

“Se habla de que puede localizar por medio de herramientas como Google Earth desde el satélite, así como también se establece que también puede utilizar hasta drones para ver si ese domicilio si existe o si está habitado o si es una oficina, ya que muchas veces lo declaran como una oficina y resulta que es una casa habitación”, dijo el especialista.

Con información de Rafael Mejía

